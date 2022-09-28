Психология

Летишь на волнах негатива? Что такое практика эмоционального серфинга и как ею овладеть

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 28 сентября 2022, 15:30
Що таке емоційний серфінг — психологічна практика
Фото: Pexels

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