Летишь на волнах негатива? Что такое практика эмоционального серфинга и как ею овладеть

Бывает такое, что тебя охватывает шквал негативных эмоций и кажется, что с ними нельзя справиться? Чтобы уметь преодолеть такой наплыв, мы рассказываем, что такое эмоциональный серфинг — смотри о практике в нашем материале.
Эмоциональный серфинг — техника регуляции интенсивных (чаще всего негативных) эмоций по поведенческой психотерапии.
Как правило, испытывая сильные эмоции, люди либо пытаются подавить их, либо автоматически поддаются импульсу и действуют в соответствии с эмоциями, о чем нередко сожалеют впоследствии.
Как правило, испытывая сильные эмоции, люди либо пытаются подавить их, либо автоматически поддаются импульсу и действуют в соответствии с эмоциями, о чем нередко сожалеют впоследствии.
Практика эмоционального серфинга помогает принять эмоцию и наблюдать за ней без реакции. Это предотвращает блокировку негатива и исключает срывы на людей.
Ее называют серфингом, потому что эмоции, как волны — приходят, а потом уходят. Если ты принимаешь эмоцию без осуждения и яркой реакции — обходишь дисфункциональное поведение и облегчаешь боль.
Эти десять шагов помогут тебе принять эмоцию и ощутить ее.
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