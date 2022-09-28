Летишь на волнах негатива? Что такое практика эмоционального серфинга и как ею овладеть

Бывает такое, что тебя охватывает шквал негативных эмоций и кажется, что с ними нельзя справиться? Чтобы уметь преодолеть такой наплыв, мы рассказываем, что такое эмоциональный серфинг — смотри о практике в нашем материале.

Что такое эмоциональный серфинг

Эмоциональный серфинг — техника регуляции интенсивных (чаще всего негативных) эмоций по поведенческой психотерапии.

Как правило, испытывая сильные эмоции, люди либо пытаются подавить их, либо автоматически поддаются импульсу и действуют в соответствии с эмоциями, о чем нередко сожалеют впоследствии.

Практика эмоционального серфинга помогает принять эмоцию и наблюдать за ней без реакции. Это предотвращает блокировку негатива и исключает срывы на людей.

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Ее называют серфингом, потому что эмоции, как волны — приходят, а потом уходят. Если ты принимаешь эмоцию без осуждения и яркой реакции — обходишь дисфункциональное поведение и облегчаешь боль.

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Практика эмоционального серфинга — как использовать

Эти десять шагов помогут тебе принять эмоцию и ощутить ее.

Внутренне вернись на шаг назад и посмотри на свою эмоцию. Назови негативную эмоцию словами, например: я испытываю тревогу, страх, гнев и т. д. Оценки, насколько она сильна, по шкале от 1 до 100. Наблюдай за реакциями тела. Наблюдай за своими мыслями. Наблюдай за желанием реагировать (побуждением к определенному действию), а главное — никак не реагируй. У тебя есть эмоция, но ты не сама эмоция. Дыши, наблюдай за дыханием. Начни снова с пункта 1. Скоро ты увидишь, как волна спадет.

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