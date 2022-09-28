Летиш на хвилях негативу? Що таке практика емоційного серфінгу та як її опанувати

Буває таке, що тебе охоплює шквал негативних емоцій і здається, що їм не можна дати раду? Щоб вміти подолати такий наплив, ми розповідаємо, що таке емоційний серфінг — дивись про практику в нашому матеріалі.
Емоційний серфінг — техніка регуляції інтенсивних (найчастіше негативних) емоцій із поведінкової психотерапії.
Зазвичай, відчуваючи сильні емоції, люди або намагаються придушити їх, або автоматично піддаються імпульсу й діють відповідно до емоцій, про що нерідко жалкують згодом.
Зазвичай, відчуваючи сильні емоції, люди або намагаються придушити їх, або автоматично піддаються імпульсу й діють відповідно до емоцій, про що нерідко жалкують згодом.
Практика емоційного серфінгу допомагає прийняти емоцію та почати спостерігати за нею без реакції. Це дає змогу не блокувати негатив та не зриватися на людей.
Її називають серфінгом, бо емоції, як хвилі — приходять, а потім йдуть. Якщо ти приймаєш емоцію без засудження та яскравої реакції — оминаєш дисфункціональну поведінку й полегшуєш біль.
Ці десять кроків допоможуть тобі прийняти емоцію та відчути її.
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