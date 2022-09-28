Психологія

Летиш на хвилях негативу? Що таке практика емоційного серфінгу та як її опанувати

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 28 Вересня 2022, 15:30
Що таке емоційний серфінг — психологічна практика
Фото: Pexels

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