Летиш на хвилях негативу? Що таке практика емоційного серфінгу та як її опанувати

Буває таке, що тебе охоплює шквал негативних емоцій і здається, що їм не можна дати раду? Щоб вміти подолати такий наплив, ми розповідаємо, що таке емоційний серфінг — дивись про практику в нашому матеріалі.

Що таке емоційний серфінг

Емоційний серфінг — техніка регуляції інтенсивних (найчастіше негативних) емоцій із поведінкової психотерапії.

Зазвичай, відчуваючи сильні емоції, люди або намагаються придушити їх, або автоматично піддаються імпульсу й діють відповідно до емоцій, про що нерідко жалкують згодом.

Практика емоційного серфінгу допомагає прийняти емоцію та почати спостерігати за нею без реакції. Це дає змогу не блокувати негатив та не зриватися на людей.

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Її називають серфінгом, бо емоції, як хвилі — приходять, а потім йдуть. Якщо ти приймаєш емоцію без засудження та яскравої реакції — оминаєш дисфункціональну поведінку й полегшуєш біль.

Практика емоційного серфінгу — як використовувати

Ці десять кроків допоможуть тобі прийняти емоцію та відчути її.

Внутрішньо повернись на крок назад і подивись на свою емоцію. Назви негативну емоцію словами, наприклад: я відчуваю тривогу, страх, гнів тощо. Оціни, наскільки сильною вона є, за шкалою від 1 до 100. Спостерігай за реакціями тіла. Спостерігай за своїми думками. Спостерігай за бажанням реагувати (спонуканням до певної дії), а головне — ніяк не реагуй. У тебе є емоція, але ти не сама емоція. Дихай, спостерігай за диханням. Почни знову з пункту 1. Скоро ти помітиш, як хвиля спаде.

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