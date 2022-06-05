Паникуешь при знакомстве и перед выступлением? Расскажем, что такое социальная фобия и как ее побороть

Наверное, все люди волнуются перед важными выступлениями или встречей с партнерами, коллегами и т. д., и это — нормально. Однако, когда человек постоянно волнуется и паникует при малейшем взаимодействии с другими, это уже — социальная фобия.

О ней рассказал психотерапевт, невролог и нарколог Евгений Скрипник. Эксперт отметил, что эту болезнь не стоит путать с обычной стеснительностью.

Признаки социальной фобии

Человека, который страдает от социальной фобии, пугает любое взаимодействие с обществом. Такие события вызывают настоящую панику:

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публичное выступление;

знакомство с девушкой/парнем;

общение с незнакомцами, посещение вечеринок, праздников;

собеседования, конференции, презентации;

телефонные звонки;

необходимость что-либо узнать, спросить у незнакомых людей, также ответить кому-то на какой-то вопрос;

посещение общественных туалетов и раздевалок;

общение с людьми, наделенными властью;

употребление пищи в присутствии других людей.

Также человек, который страдает от социальной фобии, панически боится глупо выглядеть, оговориться, споткнуться, потерять ход мысли, забыть слова, запнуться, покраснеть, вспотеть.

— Человек волнуется, что окружение заметит любую его неловкость и будет насмехаться над ним. От этого тревога только усиливается, и может возникнуть состояние, похожее на паническую атаку, — отмечает эксперт.

Как преодолеть социальную фобию

Прежде всего, нужно сместить фокус внимания на других людей. Когда человек страдает от социальной фобии, он зациклен на себе и все меньше внимания уделяет другим. Поэтому во время любого мероприятия нужно попробовать понаблюдать за окружающими людьми.

Обращать внимание на детали внешности людей вокруг: цвет глаз, рубашки, украшения и т.д.

Запомни, сколько людей тебе улыбнется, их может быть немало!

Обязательно вслушивайся в содержание разговора, а не будь в своих панических мыслях, поддерживай разговор.

Не используй поведение “избегания” — это те меры, которые человек предпринимает, чтобы контролировать свое поведение. А именно: избегать зрительного контакта, тихий разговор, боязнь кого-нибудь перебить, прием успокоительных и т.д.

Нужно понять, что волнение — это нормально. Следует позволить себе тревожиться.

— Тревога — это нормальная реакция организма, это не стыдно! Из-за тревоги не нужно ждать осуждения. Не прячь свою тревогу! Это норма! — говорит психотерапевт.

Однако иногда, во время очень важных событий в нашей жизни, волнение может брать верх над нами. Поэтому ранее мы рассказывали о телесной практике, которая поможет быстро успокоиться.