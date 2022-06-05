Психология

Паникуешь при знакомстве и перед выступлением? Расскажем, что такое социальная фобия и как ее побороть

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июня 2022, 13:00
Що таке соціальна фобія та як її побороти
Фото: Pexels

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