Эффект зловещей долины: почему нас пугают искусственные люди

Ощущение дискомфорта или даже отвращения при взгляде на человекоподобных роботов, восковые фигуры или лица с чрезмерным количеством ботокса знакомо многим. Этот психологический феномен, известный как эффект зловещей долины, заставляет нас испытывать тревогу по поводу объектов, которые кажутся почти, но не совсем реальными.

Но почему так происходит и что с этим делать? Разобрались издания Very Well Mind, BBC Science Focus, Кембриджский университет.

Почему реалистичные роботы вызывают тревогу

Японский робототехник Масахиро Мори впервые описал этот феномен в 1970 году. Он заметил интересную закономерность: чем больше робот напоминает человека, тем больше симпатии он вызывает.

Однако, когда уровень реалистичности становится слишком высоким, но не идеальным (например, как у робота Софии), симпатия резко падает, превращаясь в чувство тревоги или отвращения. Этот глубокий провал на графике Мори и назвали зловещей долиной.

Парадокс этого явления заключается в том, что объект, который нас пугает, одновременно кажется и слишком, и недостаточно реалистичным.

С одной стороны, он настолько похож на человека, что наш мозг пытается его идентифицировать. С другой — мелкие, но заметные недостатки (мертвые глаза, неподвижная мимика или странные движения) сигнализируют, что что-то здесь не так.

Хотя теорию выдвинули еще в 70-х, научные исследования зловещей долины начались только в 2000-х. Ученые подтвердили, что дискомфорт вызывают именно трудности с идентификацией объекта.

Мозг пытается понять, перед ним человек или нет, и эта неопределенность порождает тревогу. Даже дети ощущают эффект зловещей долины, особенно от виртуальных персонажей с неприродной мимикой.

Нейронный ответ на почти людей

Недавнее исследование Кембриджского университета позволило заглянуть внутрь работы мозга, чтобы понять, как именно возникает этот эффект.

Ученые с помощью функциональной МРТ отслеживали реакцию мозга 21 человека на разные изображения: от реальных людей и мультяшных персонажей до человекоподобных роботов.

Результаты подтвердили гипотезу Мори. Активность вентромедиальной префронтальной коры мозга резко падала, когда участники видели искусственных агентов, которые были почти людьми — то есть «спускались» в ту самую зловещую долину.

Также отдел мозга, отвечающий за эмоции, активировался, когда люди отказывались от подарков от таких роботов.

Это указывает на то, что эффект зловещей долины — это не просто дискомфорт, а настоящий сигнал отторжения, который мозг воспринимает как угрозу.

Интересно, что ученые выявили индивидуальные различия в силе эффекта. Одни люди реагируют на человекоподобных агентов резко отрицательно, другие — значительно спокойнее. Это значит, что идеального дизайна робота, который понравился бы или напугал всех, не существует.

Эволюционные гипотезы: почему мы так реагируем

Существует несколько гипотез, объясняющих эволюционное основание эффекта зловещей долины. Одна из них — страх смерти.

Наш мозг ассоциирует неподвижную мимику, бледную кожу и холодные глаза со смертью. Восковые фигуры или роботы могут подсознательно напоминать нам о мертвых телах, вызывая отвращение.

Другая гипотеза — защита от болезней. По этой версии, люди запрограммированы выявлять и избегать больных особей.

Читать по теме Украинские работы в NASA: как крупнейшее космическое агентство инициировало с нами сотрудничество Успех украинских инженеров будет применяться для исследования космоса. Что об этом известно?

Странные движения, неприродная мимика или внешний вид могут восприниматься мозгом как признаки болезни, заставляя нас инстинктивно дистанцироваться.

Интересно, что подобную реакцию на почти реалистичные образы демонстрируют и приматы. Исследование 2009 года показало, что обезьяны избегают очень реалистичных, но всё же искусственных аватаров, что свидетельствует о том, что этот эффект не является исключительно человеческим феноменом.

Зловещая долина в культуре и реальной жизни

Явление зловещей долины ярко проявляется не только в робототехнике, но и в кино и шоу-бизнесе.

Фильмы с чрезмерно реалистичной анимацией, как Последняя фантазия: Духи внутри или Полярный экспресс, проваливались в прокате, так как персонажи казались зрителям странными и неприродными.

Эффект зловещей долины можно наблюдать и в реальной жизни, когда лица, измененные пластической хирургией или чрезмерными инъекциями красоты, теряют естественную мимику.

Многие люди испытывают дискомфорт, глядя на фотографии знаменитостей, таких как Майкл Джексон, Лорен Санчес или Донателла Версаче, чьи лица стали застывшими и неприродными. Это наглядный пример того, как стремление к совершенству может перейти грань, которая отталкивает.

Не все люди воспринимают человекоподобных роботов положительно. Однако в США один из них стал сотрудником больницы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!