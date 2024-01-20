Психология

Отвечать на просьбы других, а своих — избегать: что такое фейковая взрослость и как она проявляется

Богдана Макалюк, журналист сайта 20 января 2024, 10:00
Фейкова дорослість: що це таке та як боротися
Фото: Pexels

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