Отвечать на просьбы других, а своих — избегать: что такое фейковая взрослость и как она проявляется

Зачастую во время стресса нам нужно искать в себе точку опоры. Сейчас, к сожалению, многие люди могли ее потерять из-за разных обстоятельств. Эту точку сопротивления можно вернуть, нужно работать над ее развитием.

Психолог Юлия Ткаченко рассказала WoMo, что такое фейковая взрослость и как работать над развитием внутренней точки сопротивления.

Эксперт советует сначала проанализировать и понять, в какие моменты труднее всего было почувствовать точку сопротивления.

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Что такое внутренняя опора

Опора — это состояние, на которое влияют обстоятельства, но это также и определенный навык, который можно приобрести или развить. По словам эксперта, любые эмоции сигнализируют о наших потребностях и уровне их удовлетворения. Базовые эмоциональные потребности человека:

иметь безопасную привязанность;

выражать эмоции и потребности;

проявлять спонтанность;

иметь реалистичные границы и самоконтроль;

быть собой;

чувствовать справедливость и быть автономным, компетентным.

К сожалению, многие из нас не умеют удовлетворять свои эмоциональные потребности.

Что такое фейковая взрослость

Психолог объясняет, что многие люди имеют фейковую взрослость. В этом состоянии люди не слышат своих истинных потребностей. Они могут соглашаться на работу, даже если не хотят работать или устали. Также сдерживают свои эмоции, не выражают свое мнение.

Это фейковое состояние вызвано самокритикой, которая говорит, что будто ты недостаточно классный(-ая) и нужно еще что-то сделать, чтобы почувствовать чувство счастья.

Что такое здоровая взрослость

Когда у человека присутствует здоровая взрослость, он умеет принимать себя, свои слабости и не винить себя за них, может переживать ситуацию и находить выход из нее.

Осознание включения — это первый навык, помогающий установить контакт с собственным состоянием.

Для этого нужно обратить внимание на свою осанку, почувствовать физическое тело в пространстве, перечислить предметы, которые видишь и звуки, которые слышишь, сделать глубокий вдох и заметить запахи и т.д.

— Это навык обращать внимание на свое состояние, словно озвучивая и легализуя его. Это первая ступенька к построению опоры, — говорит психолог.

Когда преобладает состояние фейковой взрослости, человек старается не замечать неприятные эмоции и быстро их избавиться. В то же время, когда есть здоровая взрослость, человек замечает эмоции и пытается позаботиться о потребностях, найти решение.

Эксперт рассказывает, что во время стресса люди предпринимают много автоматизированных действий, однако менять их нужно уже находясь в спокойном состоянии.

Также если ты знаешь, что можешь переживать стресс на работе, можно подготовить заранее подготовить наклейки с напоминаниями. На них можно написать, что следует делать в этот момент и наклеить на технику или стол. Определить поле, на которое ты можешь влиять и работать исключительно в этом поле, а не с обстоятельствами, на которые ты не можешь повлиять.

Психолог рекомендует еще одну практику. Надо задуматься, чтобы ты посоветовал(-а) другу или подруге, если он или она оказались бы в такой ситуации. А потом спросить себя: “А как я могу позаботиться о себе?”

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