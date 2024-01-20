Робити прохання інших, а своїх уникати: що таке фейкова дорослість та як вона проявляється

Часто під час стресу нам треба шукати в собі точку опори. Зараз, на жаль, багато людей могли її втратити через різні обставини. Цю точку опору можна повернути, треба працювати над її розвитком.

Психологиня Юлія Ткаченко розповіла для WoMo, що таке фейкова дорослість та як працювати над розвитком внутрішньої точки опору.

Експертка радить спершу проаналізувати й зрозуміти, в які моменти найважче було відчути точку опори.

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Що таке внутрішня опора

Опора — це той стан, на який впливають обставини, але це також є і певна навичка, яку можна набути чи розвинути. За словами експертки, будь-які емоції сигналізують про наші потреби та рівень їхнього задоволення. Базові емоційні потреби людини:

мати безпечну прив’язаність;

висловлювати емоції та потреби;

проявляти спонтанність;

мати реалістичні межі та самоконтроль;

бути собою;

відчувати справедливість та бути автономною, компетентною.

На жаль, багато з нас не вміють задовольняти свої емоційні потреби.

Що таке фейкова дорослість

Психологиня пояснює, що багато людей мають фейкову дорослість. У цьому стані люди не чують своїх справжніх потреб. Вони можуть погоджуватися на роботу, навіть коли не хочуть працювати або втомлені. Також стримують свої емоції, не висловлюють свою думку.

Цей фейковий стан спричинений самокритикою, яка каже, що ніби ти недостатньо класний(-а) і треба ще щось зробити, аби відчути почуття щастя.

Що таке здорова дорослість

Коли у людини присутня здорова дорослість, вона вміє приймати себе, свої слабкості та не корити себе за них, може переживати ситуацію та знаходити вихід з неї.

Усвідомлення включення — це найперша навичка, яка допомагає встановити контакт із власним станом.

Для цього треба звернути увагу на свою поставу, відчути фізичне тіло у просторі, перерахувати предмети, які бачиш та звуки, що чуєш, зробити глибший вдих та помітити запахи тощо.

— Це навичка звертати увагу на свій стан, ніби озвучуючи та легалізуючи його. Це перша сходинка до будування опори, — говорить психологиня.

Коли переважає стан фейкової дорослості, людина намагається не помічати неприємні емоції та швидко їх позбутися. Водночас коли є здорова дорослість, людина помічає емоції та намагається потурбуватися про потреби, знайти рішення.

Експертка розповідає, що під час стресу люди роблять багато автоматизованих дій, проте змінювати їх треба вже перебуваючи у спокійному стані.

Також, якщо ти знаєш, що можеш переживати стрес на роботі, можна заздалегідь підготувати наліпки з нагадуваннями. На них можна написати, що варто робити у цей момент й наклеїти на техніку чи стіл. Визначити поле, на яке ти можеш впливати і працювати виключно у цьому полі, а не з тими обставинами, на які ти не можеш вплинути.

Психологиня радить ще одну практику. Треба замислитися, щоб ти порадив(-ла) другу чи подрузі, якщо він чи вона опинилися б у такій ситуації. А потім запитати себе: “А як я можу попіклуватися про себе?”

Зараз через війну багато людей можуть проводити багато часу наодинці, а перед цим ми віддалилися одне від одного через карантин. Раніше ми розповідали, як брак живого спілкування впливає на людину.

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