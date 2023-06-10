Психологія

Негативні емоції руйнують зсередини? Як з цим боротися та як ними керувати — пояснює психоаналітик

Діана Просяник, редакторка сайту 10 Червня 2023, 15:00
Негативні емоції
Фото: Pexels

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