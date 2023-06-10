Негативні емоції руйнують зсередини? Як з цим боротися та як ними керувати — пояснює психоаналітик

Негативні емоції час від часу можуть відчувати усі без винятку. І це нормально. Але бувають різні життєві ситуації, коли цей вир емоцій варто приглушити. Саме для цього важливо вміти контролювати негатив, який різними способами може погіршувати якість нашого життя.

Про те, як керувати негативними емоціями, розповів психоаналітик Володимир Казанцев.

Він наголошує, що негативні емоції не потрібно сприймати як щось погане.

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Це всього лише психофізіологічна реакція організму, який у такий спосіб сигналізує нам про проблему.

Ми можемо відчувати негативні емоції у моменти шоку, раптової втрати, невдач. Але варто пам’ятати, що цей емоційний стан ні в якому разі не варто придушувати. І чим сильніші ці емоції будуть, тим більше уваги ми будемо звертати на те, що їх викликає.

Як керувати негативними емоціями

Здатність контролювати власні емоції є ключовою навичкою. Набуття цього вміння можна умовно поділити на такі стадії:

помітити, що ти відчуваєш емоцію;

визначити, яка саме це емоція;

намагатися прийняти цю емоцію, не прагнучи відразу від неї позбутися;

спробувати якомога краще дослідити її;

спробувати відокремитися від даної емоції;

опанувати навички керування емоцією.

Що робити при появі негативної емоції

Передусім, зосередься на диханні — у момент роздратування потрібно дихати повільно та глибоко. Це сприятиме досягненню більш збалансованого та гармонійного стану.

Далі необхідно підвищити рівень фізичної активності. Чим активніше ти тренуватимешся — тим швидше відбудеться перехід від негативних думок до концентрації на поточних подіях, тобто на спорті.

Присвяти час виконанню домашніх та робочих справ. Це дозволить відволіктися від проблем та розглянути ситуацію під іншим кутом.

Використовуй гумор, як терапію. Спробуй перевести все в жарт. Це допоможе тобі заспокоїтися та зменшити напругу.

Раніше ми розповідали, що таке катастрофізація та як її побороти.

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