Флирт, осуждение, жалость: как понять, что попал к псевдопсихологу

Психотерапия переживает свои лучшие времена: с экранов вещают о том, как важно проговаривать проблемы, просить о помощи и обращаться к специалисту, если чувствуете, что силы на исходе.

И часто только это и желание заработать на квартиру в столице подталкивает многих идти в терапию — только не лечиться, а лечить. И как тогда среди огромного количества специалистов выбрать грамотного? Чтобы помог и решил проблему, а не добавил комплексов и отвращения к психологии?

Есть определенные “красные флажки” в отношениях с “душевным специалистом”, утверждает психолог и психотерапевт Елена Архипова на страничке в Instagram.

В частности, если у вас отменяется сеанс за сеансом и виноват в этом именно психотерапевт, бегите от такого специалиста.

Признаки неэтичного поведения:

флирт, попытка быть вашим другом, нарушение конфиденциальности;

осуждает или стыдит вас;

расистские или фанатичные высказывания;

отказ принимать отзывы или критику;

он не обращает на вас внимания;

отмена сеансов в любой момент.

Клинический психолог Ольга Василенко добавляет еще одну важную деталь. Настоящий специалист не должен вас жалеть.

— Нет, никого жалеть я не должна. Не стоит путать эмпатию и жалость.

Жалость — это позиция сверху. Ты такой жалкий… звучит не очень приятно, согласитесь? — пишет Василенко на страничке в Instagram.

Психотерапевт убеждена: только люди с жаждой власти и манипулирования массами будут рады формировать у человека чувство беспомощности. Именно оно раз за разом будет приводить клиента к недобросовестному психологу.

Также Ольга Василенко подчеркивает: грамотный психолог не ставит себя выше клиента и не дает советы.

— Психологи советы и не раздают. Они могут поделиться своим мнением, если их попросят. Но не советом.

Она поясняет: клиенты — взрослые, умные и самостоятельные люди, а не дети психолога. К ним можно и нужно испытывать эмпатию, с ними можно делиться знаниями, помогать им, но не из жалости.

Моя задача — научить в будущем справляться без меня, — говорит психотерапевт.

В моменты отчаяния человек часто обращается не только к психологу, но и к высшим силам, эзотерике или магии. Почему люди верят в гадания, астрологию и мышление богатого человека, читай в материале Вікон.