Флірт, осуд, жалість: як зрозуміти, що потрапив до псевдопсихолога

Психотерапія переживає свої найкращі часи: з екранів кажуть про те, як важливо проговорювати проблеми, просити про допомогу та звертатися до фахівця, якщо відчуваєте, що сили на межі.

І часто тільки це та бажання заробити на квартиру в столиці підштовхує багатьох іти в терапію — тільки не лікуватися, а лікувати. І як тоді серед величезної кількості спеціалістів обрати гарного? Щоб допоміг і вирішив проблему, а не додав комплексів та огиди до психології?

Є певні “червоні прапорці” у стосунках із “душевним фахівцем”, стверджує психологиня та психотерапевтка Олена Архіпова на сторінці в Instagram.

Зокрема, якщо у вас скасовується сеанс за сеансом і винен у цьому саме психотерапевт, тікайте від такого фахівця.

Ознаки неетичної поведінки психолога:

флірт, спроба бути вашим другом, порушення конфіденційності;

засуджує чи соромить вас;

расистські чи фанатичні висловлювання;

відмова приймати відгуки чи критику;

не звертає на вас уваги;

скасування сеансів будь-якої миті.

Клінічна психологиня Ольга Василенко додає ще одну важливу деталь. Справжній фахівець не повинен вас жаліти.

— Ні, нікого жаліти я не маю. Не варто плутати емпатію та жалість.

Жалість — це позиція зверху. Ти такий жалюгідний… звучить не дуже приємно, погодьтеся? — пише Василенко на сторінці в Instagram.

Психотерапевтка переконана: лише люди з жагою до влади й маніпулювання масами будуть раді сформувати у людини почуття безпорадності. Саме воно щоразу приводитиме клієнта до несумлінного психолога.

Також Ольга Василенко наголошує: грамотний психолог не ставить себе вище за клієнта та не дає порад.

— Психологи поради не роздають. Вони можуть поділитися своєю думкою, якщо їх попросять. Але не порадою.

Вона пояснює: клієнти — дорослі, розумні та самостійні люди, а не діти психолога. До них можна і потрібно відчувати емпатію, з ними можна ділитися знаннями, допомагати їм, але не через жалість.

Моє завдання — навчити в майбутньому справлятися без мене, — каже психотерапевтка.

У моменти розпачу людина часто звертається не тільки до психолога, а й до вищих сил, езотерики чи магії. Чому люди вірять у ворожіння, астрологію та мислення багатої людини, читай в матеріалі Вікон.