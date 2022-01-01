Кілька популярних книг і пара онлайн-курсів: чим небезпечні психологи із соцмереж

Якщо почати шукати в інтернеті психолога, можна знайти безліч сайтів, а поряд із чорно-білими світлинами професорів із минулого століття починають виднітись дами у купальниках та парубки, наче з глянцю.

У соцмережах таких спеціалістів з кожним роком і навіть днем стає все більше. Однак чи варто сподіватися лише на марафони, тисячі “допоміжних” дописів та мільйони підписників – зрозуміти досить важко.

Практикуюча психологиня Юлія Медведєва на своїй сторінці в Instagram розповідає, чим можуть бути небезпечні психологи та коучі із соцмереж, які навіть не мають вищої профільної освіти.

Занадто універсальний підхід

Немає унікального підходу, «на всі випадки життя».

Як стверджує психологиня, поради та методи із соцмереж мають більш збірний характер, а багато тем подається у дуже спрощеному вигляді.

Тому варто пам’ятати, що лише під час особистої консультації можна підібрати потрібний вам спосіб терапії та отримати змогу впоратися з тими проблемами, які вас турбують.

Суб’єктивізм та спрощеність

Пару життєвих ситуацій “як я розлучилася з аб’юзером” + кілька популярних книг з психології + заочні курси = інстаграмний психолог

В Instagram психологія часто далека від класичної. Інформація, яку несуть в маси так звані спеціалісти із соцмереж, швидше нагадує розповіді про особисті проблеми й погляди на певні життєві ситуації.

Для когось це досить зручно, оскільки зовсім не вимагає глибокого аналізу та роботи над собою.

Позбавленість співчуття

Людині допомагає емпатія, теплота та підтримка.

Проте деякі так звані психологи з Instagram часто відрізняються надмірною самовпевненістю, надмірною критичністю до інших людей, стереотипним мисленням, термінологією та діагнозами.

Однак не варто боятись тепер кожного, хто в описі профілю Instagram пише “психолог” чи “психотерапевт”. У соцмережах трапляються і гарні виключення, до того ж плюсом інстаграм-психології залишається її доступність.

Будь-хто завдяки цьому може отримати мінімальну допомогу, підвищити частково свою усвідомленість та знайти відповіді на деякі запитання.

У такий спосіб можна знайти прості поради для вирішення не дуже критичних ситуацій. Тому якщо тобі, наприклад, важко почати щось робити після свят, можна прочитати поради психолога: як побороти апатію.