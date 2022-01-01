Несколько популярных книг и пара онлайн-курсов: чем опасны психологи из соцсетей

Если начать искать в интернете психолога, можно найти множество сайтов, а рядом с черно-белыми фотографиями профессоров из прошлого века начинают виднеться дамы в купальниках и парни, как с глянца.

В соцсетях таких специалистов с каждым годом и даже днем ​​становится все больше. Однако стоит ли надеяться только на марафоны, тысячи “вспомогательных сообщений” и миллионы подписчиков — понять довольно сложно.

Практикующий психолог Юлия Медведева на своей странице в Instagram рассказывает, чем могут быть опасны психологи и коучи из соцсетей, даже не имеющие высшего профильного образования.

Слишком универсальный подход

Нет уникального подхода, “на все случаи жизни”.

Как утверждает психолог, советы и методы из соцсетей носят более собирательный характер, а многие темы представляются в очень упрощенном виде.

Поэтому следует помнить, что только во время личной консультации можно подобрать нужный вам способ терапии и справиться с теми проблемами, которые вас беспокоят.

Субъективизм и упрощенность

Пара жизненных ситуаций “как я рассталась с абъюзером” + несколько популярных книг по психологии + заочные курсы = инстаграмный психолог

В Instagram психология часто далека от классической. Информация, которую несут в массы так называемые специалисты по соцсетям, скорее напоминает рассказы о личных проблемах и взглядах на определенные жизненные ситуации.

Для кого-то это очень удобно, поскольку совсем не требует глубокого анализа и работы над собой.

Лишенность сострадания

Человеку помогает эмпатия, теплота и поддержка.

Однако некоторые так называемые психологи из Instagram часто отличаются чрезмерной самоуверенностью, излишней критичностью к другим людям, стереотипным мышлением, терминологией и диагнозами.

Но не стоит бояться теперь каждого, кто в описании профиля Instagram пишет “психолог” или “психотерапевт”. В соцсетях встречаются и хорошие исключения, к тому же плюсом инстаграм-психологии остается ее доступность.

Кто-нибудь благодаря этому может получить минимальную помощь, повысить частично свою осознанность и найти ответы на некоторые свои вопросы.

Таким образом, можно найти простые советы для решения не очень критических ситуаций. Поэтому если тебе, например, тяжело начать что-либо делать после праздников, можно прочитать советы психолога: как побороть апатию.