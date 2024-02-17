От воображения до физической активности — шесть методов преодоления стресса по модели BASIC Ph

Сейчас реалии украинцев таковы, что мы чуть ли не ежедневно сталкиваемся со стрессовой информацией и трудностями. Можно сказать, что эти эмоции уже укоренились и являются частью нашей жизни. Но важно не только это осознавать, но и искать способы преодоления трудных моментов.

Израильский профессор Мули Лахад в своем выступлении в подкасте Простыми словами издания The Village представил уникальную модель преодоления трудностей — BASIC Ph.

Модель преодоления трудностей BASIC Ph: что это такое

Эта модель акцентирует на естественных механизмах, помогающим людям преодолевать стрессовые ситуации, предлагая шесть ключевых элементов устойчивости, которые вместе формируют индивидуальный подход каждого человека к преодолению трудностей.

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В общем, BASIC Ph — это аббревиатура, в которые зашифрованы шесть английских слов. Рассмотрим, как она расшифровывается и что означает каждое слово.

Belief (Убеждения): основа наших ценностей и верований, которая служит опорой в сложные времена. И это не только о религиозных убеждениях, но и политических, социальных, а также осознание собственной миссии и смысла.

основа наших ценностей и верований, которая служит опорой в сложные времена. И это не только о религиозных убеждениях, но и политических, социальных, а также осознание собственной миссии и смысла. Affect (Выражение эмоций): способность выражать свои чувства и эмоции через разговоры, плач, смех о своем эмоциональном опыте. Или же еще можно использовать творческие средства, например рисунок или прочтение книги.

способность выражать свои чувства и эмоции через разговоры, плач, смех о своем эмоциональном опыте. Или же еще можно использовать творческие средства, например рисунок или прочтение книги. Social (Социальные связи): поддержка, найденная через независимость к группам среди друзей, семьи или коллег, и ощущение своей роли в этих сообществах.

поддержка, найденная через независимость к группам среди друзей, семьи или коллег, и ощущение своей роли в этих сообществах. Imagination (Воображение): это способ использования творчества и воображения для отвлечения от проблем. Он дает возможность мечтать и погружаться в позитивные воспоминания или планы.

Cognitive (Когнитивное мышление): применение логического мышления, анализа, планирования и рефлексии для решения проблем и создания стратегий, которые помогут тебе преодолеть трудности.

Physical (Физические ресурсы): это способ преодоления стресса с помощью физической активности и телесных ощущений для снижения стресса. К ним можно отнести спорт, прогулки, медитацию. А также в этом помогают насыщения системы органов чувств, например благодаря еде или курению.

Но на самом деле люди не используют один из способов. Большинство активно используют 3-4 из этих способов для преодоления стресса. Однако интеграция всех шести элементов может значительно увеличить нашу способность к устойчивости и эффективному преодолению жизненных вызовов.

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