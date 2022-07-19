В последнее время приступы агрессии накрывают с головой? Психолог дала советы, как справиться с гневом

Война, безусловно, вызывает у людей разные эмоции — от грусти и отчаяния до злобы и ненависти. Многие украинцы замечают, что стали вести себя более агрессивно, чем раньше. Кто-то выливает свой гнев в соцсетях, а кто-то срывается на близких или на работе.

Практикующий психолог и ведущая Утра в Большом Городе на ICTV Юлия Зорий рассказала, почему возникают негативные эмоции и как их безопасно отпускать.

Почему появляются эмоции

Эмоции обычно зависят от конкретных ситуаций, они всегда являются реакцией на что-то, то есть это форма ответа на ситуацию или событие, — объясняет Юлия.

Эмоции выполняют несколько важных функций.

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Оценка. Эмоции — следствие анализа окружающей среды. К примеру, человек испытывает страх, когда осознает опасность для себя.

Маркировка потребностей. Эмоции дают человеку силу для удовлетворения своих потребностей, а также выступают оценкой происходящего. Например, если потребность в безопасности не закрыта, то мозг “маркирует” ее страхом или тревожностью.

Защита. Очень важно отпускать свои эмоции, ведь сковывание себя может привести к неконтролируемому эмоциональному взрыву. Защитная функция чувств состоит в их проявлении.

Можно ли контролировать эмоции

Психолог разъясняет, что человек не может контролировать свои эмоции. Ведь нет такой волшебной кнопки, которая включала бы или выключала чувства.

Однако мы в силах выбрать ответную реакцию на эмоцию. К примеру, если ты испытываешь страх, то ты не сможешь его “выключить”. Но ты можешь выбрать действие как ответ на него: убежать, плакать, кричать, спрятаться и т.д.

От тебя зависит не сама эмоция, ты на нее не влияешь, а реакция на нее, — подчеркивает Зорий.

Что же касается агрессии, то она возникает тогда, когда человек не справляется с эмоциями. Злость может быть осознанной (когда мы перенаправляем свою энергию в другое русло) и неосознанной.

Причины агрессии:

нестабильность;

потеря веры в будущее;

замкнутое пространство;

понимание того, что так, как было раньше, уже не будет, и т.д.

Тогда агрессия начинает проявляться либо физически (например, когда люди дерутся), либо вербально (через ссору).

Если не контролировать приступы гнева, то со временем они могут только усиливаться. Тогда будет страдать и сам человек, и его окружение.

Как справиться с гневом

Психолог поделилась несколькими советами, как контролировать вспышки гнева и безопасно отпускать эмоции:

Осознай, что ты сейчас чувствуешь. Признайся, почему ты испытываешь это чувство. То есть, нужно найти корень проблемы. Далее отвлекись физическим действием: поприседай, подвигайся, поубирай, глубоко подыши и т.д. Любая физическая активность снизит интенсивность эмоций. Можно отвлечься и другими способами: фильмом, книгой, прогулкой, игрой с детьми и т.д. Если у тебя агрессия на конкретного человека, то представь его напротив тебя и выскажи вслух все, что накопилось. Однако позаботься о том, чтобы рядом с тобой в это время никого не было. Вспомни свои довоенные лайфхаки, как преодолеть вспышки злобы. Что тебе помогало в мирное время? Самый главный совет — не держи в себе эмоции. Каждое чувство нужно прожить и отпустить, а не накапливать. Иначе рано или поздно это приведет к срыву. Но следует найти свой безопасный способ проявления этой агрессии.

Эмоции возникали и будут возникать. Для их возникновения постоянно будет причина. Тебе под силу попытаться сделать так, чтобы их проявление не навредило ни тебе, ни окружению.

Выбирая ответную реакцию на ту или иную эмоцию, тебе удастся легче ее прожить, — отмечает Юлия.

Во время войны многие украинцы стали ругаться чаще обычного. Однако гневные изречения не решают наших проблем. Читай, как высвобождать эмоции без ругательных слов.

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