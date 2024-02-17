Від переконань та уяви до фізичної активності — шість методів подолання стресу за моделлю BASIC Ph

Нині реалії українців такі, що ми ледь не щодня стикаємося зі стресовою інформацією та труднощами. Можна сказати, що ці емоції вже укорінилися та є частиною нашого життя. Але важливо не лише це усвідомлювати, а й шукати способи подолання важких моментів.

Ізраїльський професор Мулі Лахад у своєму виступі в подкасті Простими словами видання The Village представив унікальну модель подолання труднощів — BASIC Ph.

Модель подолання труднощів BASIC Ph: що це таке

Ця модель акцентує на природних механізмах, які допомагають людям долати стресові ситуації, пропонуючи шість ключових елементів стійкості, що разом формують індивідуальний підхід кожної людини до подолання труднощів.

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Загалом, BASIC Ph — це абревіатура, у які зашифровано шість англійських слів. Розгляньмо, як вона розшифровується та що означає кожне слово.

Belief (Переконання) : основа наших цінностей і вірувань, що служить опорою у складні часи. І це не тільки про релігійні переконання, але й політичні, соціальні, а також усвідомлення власної місії та сенсу.

: основа наших цінностей і вірувань, що служить опорою у складні часи. І це не тільки про релігійні переконання, але й політичні, соціальні, а також усвідомлення власної місії та сенсу. Affect (Вираження емоцій) : здатність виражати свої почуття та емоції через розмови, плач, сміх про свій емоційний досвід. Або ж ще можна використовувати творчі засоби, як-от малюнок чи прочитання книги.

: здатність виражати свої почуття та емоції через розмови, плач, сміх про свій емоційний досвід. Або ж ще можна використовувати творчі засоби, як-от малюнок чи прочитання книги. Social (Соціальні зв’язки) : підтримка, знайдена через незалежність до груп серед друзів, родини чи колег — і відчуття своєї ролі в цих спільнотах.

: підтримка, знайдена через незалежність до груп серед друзів, родини чи колег — і відчуття своєї ролі в цих спільнотах. Imagination (Уява): це спосіб використання творчості та уяви для відволікання від проблем. Він дає можливість мріяти і занурюватися в позитивні спогади або плани.

Cognitive (Когнітивне мислення) : застосування логічного мислення, аналізу, планування та рефлексії для розв’язання проблем і створення стратегій, що допоможуть тобі подолати труднощі.

: застосування логічного мислення, аналізу, планування та рефлексії для розв’язання проблем і створення стратегій, що допоможуть тобі подолати труднощі. Physical (Фізичні ресурси): це спосіб подолання стресу за допомогою фізичної активності та тілесних відчуттів для зниження стресу. До них можна зарахувати спорт, прогулянки, медитацію. А також у цьому допомагають насичення системи органів чуттів, як-от завдяки їжі чи курінню.

Та насправді люди не використовують один зі способів. Більшість активно використовують 3-4 з цих способів для того, щоб впоратися зі стресом. Однак інтеграція всіх шести елементів може значно збільшити нашу здатність до стійкості та ефективного подолання життєвих викликів.

Раніше ми розповідали, як впоратися з гнівом.

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