Від переконань та уяви до фізичної активності — шість методів подолання стресу за моделлю BASIC Ph

Нині реалії українців такі, що ми ледь не щодня стикаємося зі стресовою інформацією та труднощами. Можна сказати, що ці емоції вже укорінилися та є частиною нашого життя. Але важливо не лише це усвідомлювати, а й шукати способи подолання важких моментів.
Ізраїльський професор Мулі Лахад у своєму виступі в подкасті Простими словами видання The Village представив унікальну модель подолання труднощів — BASIC Ph.
Ця модель акцентує на природних механізмах, які допомагають людям долати стресові ситуації, пропонуючи шість ключових елементів стійкості, що разом формують індивідуальний підхід кожної людини до подолання труднощів.
Загалом, BASIC Ph — це абревіатура, у які зашифровано шість англійських слів. Розгляньмо, як вона розшифровується та що означає кожне слово.
Та насправді люди не використовують один зі способів. Більшість активно використовують 3-4 з цих способів для того, щоб впоратися зі стресом. Однак інтеграція всіх шести елементів може значно збільшити нашу здатність до стійкості та ефективного подолання життєвих викликів.
Раніше ми розповідали, як впоратися з гнівом.
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