Психологія

Останнім часом напади агресії накривають з головою? Психологиня дала поради, як впоратися з гнівом

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Липня 2022, 09:00
Як впоратись з гнівом - поради психологині
Фото: Pexels

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