А твой мозг додумывает то, чего не говорили? Тест и объяснение такого эффекта

Наш мозг — не до конца изученный, хитрый и невероятно интересный орган. Он отвечает за такое количество процессов одновременно, что не удивительно, как часто дает сбой. Например, он додумывает и заставляет тебя поверить в то, чего на самом деле не говорили.
Только вспомни, сколько раз в твоей жизни возникали недоразумения или ссоры только потому, что ты или твой собеседник додумали мотивы, намерения и значение озвученного.
Разобраться в том, почему ты додумываешь и воспринимаешь свои предположения как факт, помогла эксперт по нейроменеджменту и нейроисследовательница Наталья Кадя.
Если ты уверен(-а), что всегда воспринимаешь информацию именно так, как ее подают, то тест, который предложила нейроисследовательница, может поколебать это убеждение.
Эксперт считает, что в коммуникации мы запоминаем лишь определенный процент того, что человек говорил на самом деле. Остальное — фантазируем и додумываем. И так работает ум всех людей.
Если ты не веришь и немного скептически относишься к такому утверждению, предлагаем тебе пройти небольшой тест. Попроси кого-нибудь прочитать вступительный текст и попробуй запомнить его содержание с первого раза.
После этого подтверди или опровергни нижеприведенные утверждения, поставив + напротив тех, которые полностью соответствуют смыслу текста, а – напротив тех, что не соответствуют.
После этого подтверди или опровергни нижеприведенные утверждения, поставив + напротив тех, которые полностью соответствуют смыслу текста, а – напротив тех, что не соответствуют.
Текст теста:
Один из сотрудников был недоволен своей зарплатой. После разговора с руководителем один на один он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Коллеги любили сотрудника, сожалели о его увольнении и думали, что можно сделать, чтобы он остался.
Собственные ответы в виде + и − лучше записать на листе бумаги, чтобы потом можно было сравнить их с ключом.
Поведение — это факт, который мы знаем и видим. Но если мы не знаем точных намерений человека, интерпретацию его поведения можно рассматривать только как гипотезу.
Если гипотезу перепутать с фактом, то выходит, что мы додумываем намерения другого человека.
Если гипотезу перепутать с фактом, то выходит, что мы додумываем намерения другого человека.
К примеру, одну ситуацию ты можешь рассматривать противоположно. Руководитель сделал замечание, потому что недолюбливает или потому, что я важен и он хочет, чтобы я развивался (лась)?
В зависимости от выбора варианта собственной интерпретации, формируется реакция. Она может быть как корректной, так и абсолютно неправильной, что отразится на обоих участниках коммуникации.
Держи правильные ответы к тесту и проверь, не перепутал(-а) ли ты собственную гипотезу с озвученным фактом.
Дело в том, что деньги и оклад — это разные вещи. К тому же неизвестно сколько получал сотрудник, так что утверждать, что эта сумма была недостаточной за объем его работы, мы не можем.
Когда мы воспринимаем определенные действия, поступки или слова других людей, то наш мозг автоматически интерпретирует их по-своему. В результате ты точно знаешь, почему человек поступил или сказал именно так.
Но важно помнить разницу между понятиями поведение, намерение и значение, чтобы мозг не смог перепутать их и додумать себе несуществующую информацию.
Но важно помнить разницу между понятиями поведение, намерение и значение, чтобы мозг не смог перепутать их и додумать себе несуществующую информацию.
Когда ты слышишь информацию от другого человека, старайся как можно чаще обращаться к фактам: что именно он сказал. Это означает, что:
Когда ты сообщаешь что-то другим, забудь о привычке говорить вокруг темы. Сделай свое сообщение точным и конкретным.
Уточни, что именно ты имеешь в виду, когда сообщаешь что-нибудь. Можно даже подытоживать сообщения: когда я это говорю, я имею в виду.
Основная задача коммуникации не поделиться информацией, а сделать так, чтобы другой человек четко понял, о чем ты говоришь.
Уважение к собеседнику — как можно точнее и прозрачнее выражаться.
Уважение к собеседнику — как можно точнее и прозрачнее выражаться.
Если твое сообщение искажено до неузнаваемости, проблема не в собеседнике, а в том, что ты не смог донести информацию на понятном, приемлемом для него языке.
Между прочим, твой мозг тебя постоянно обманывает. Читай наш материал о когнитивных искажениях, мешающих жить.
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