Психология

А твой мозг додумывает то, чего не говорили? Тест и объяснение такого эффекта

Вероника Кононенко, редактор сайта 18 декабря 2022, 09:00
як мозок спотворює інформацію
Фото: Pexels

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