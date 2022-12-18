А твой мозг додумывает то, чего не говорили? Тест и объяснение такого эффекта

Наш мозг — не до конца изученный, хитрый и невероятно интересный орган. Он отвечает за такое количество процессов одновременно, что не удивительно, как часто дает сбой. Например, он додумывает и заставляет тебя поверить в то, чего на самом деле не говорили.

Только вспомни, сколько раз в твоей жизни возникали недоразумения или ссоры только потому, что ты или твой собеседник додумали мотивы, намерения и значение озвученного.

Разобраться в том, почему ты додумываешь и воспринимаешь свои предположения как факт, помогла эксперт по нейроменеджменту и нейроисследовательница Наталья Кадя.

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Если ты уверен(-а), что всегда воспринимаешь информацию именно так, как ее подают, то тест, который предложила нейроисследовательница, может поколебать это убеждение.

Пройди тест: додумывает ли твой мозг то, чего не говорили?

Эксперт считает, что в коммуникации мы запоминаем лишь определенный процент того, что человек говорил на самом деле. Остальное — фантазируем и додумываем. И так работает ум всех людей.

Если ты не веришь и немного скептически относишься к такому утверждению, предлагаем тебе пройти небольшой тест. Попроси кого-нибудь прочитать вступительный текст и попробуй запомнить его содержание с первого раза.

После этого подтверди или опровергни нижеприведенные утверждения, поставив + напротив тех, которые полностью соответствуют смыслу текста, а – напротив тех, что не соответствуют.

Текст теста:

Один из сотрудников был недоволен своей зарплатой. После разговора с руководителем один на один он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Коллеги любили сотрудника, сожалели о его увольнении и думали, что можно сделать, чтобы он остался.

Утверждение теста

Собственные ответы в виде + и − лучше записать на листе бумаги, чтобы потом можно было сравнить их с ключом.

Сотрудник получал недостаточно денег. Начальник отказался повысить работнику з/п. Сотрудник очень хорошо работал. Сотрудник говорил с руководителем о повышении зарплаты. Коллеги очень любили сотрудника и сожалели о его увольнении. Коллеги уговаривали сотрудника остаться. Сотрудник покинул компанию. Сотрудник был уволен по его требованию, Коллеги думали, что можно сделать, чтобы сотрудник остался. Начальник был недоволен сотрудником. Сотрудник разговаривал с руководителем один на один. У сотрудника была хорошая репутация. Сотрудник был недоволен условиями труда. У сотрудника было много друзей.

Поведение — это факт, который мы знаем и видим. Но если мы не знаем точных намерений человека, интерпретацию его поведения можно рассматривать только как гипотезу.

Если гипотезу перепутать с фактом, то выходит, что мы додумываем намерения другого человека.

К примеру, одну ситуацию ты можешь рассматривать противоположно. Руководитель сделал замечание, потому что недолюбливает или потому, что я важен и он хочет, чтобы я развивался (лась)?

В зависимости от выбора варианта собственной интерпретации, формируется реакция. Она может быть как корректной, так и абсолютно неправильной, что отразится на обоих участниках коммуникации.

Ключ к тесту

Держи правильные ответы к тесту и проверь, не перепутал(-а) ли ты собственную гипотезу с озвученным фактом.

Сотрудник получал недостаточно денег. Правильный ответ на это утверждение –.

Дело в том, что деньги и оклад — это разные вещи. К тому же неизвестно сколько получал сотрудник, так что утверждать, что эта сумма была недостаточной за объем его работы, мы не можем.

Начальник отказался повысить работнику з/п. Правильный ответ – . В тексте не названа истинная причина его увольнения, поэтому ее мы можем только домыслить.

. В тексте не названа истинная причина его увольнения, поэтому ее мы можем только домыслить. Сотрудник очень хорошо работал. Ответ − . Ведь об этом тоже речь не шла в тексте. Мы не знаем, насколько хорошо он выполнял свои обязанности.

Ведь об этом тоже речь не шла в тексте. Мы не знаем, насколько хорошо он выполнял свои обязанности. Сотрудник говорил с руководителем о повышении оклада. Ответ – . Равно как и во втором утверждении, содержание разговора мы можем только домыслить.

. Равно как и во втором утверждении, содержание разговора мы можем только домыслить. Коллеги очень любили сотрудника и сожалели о его увольнении. Утверждение истинно, ответ + .

. Коллеги уговаривали сотрудника остаться. Такого сказано в тексте не было, ответ – .

. Сотрудник покинул компанию. На самом деле, то, что он написал заявление, еще не означает, что он ушел. К примеру, сотрудник мог передумать и остаться. Поэтому ответ – .

. Сотрудник был уволен по его требованию. Не факт, что он таки уволился из компании, поэтому ответ – .

. Коллеги думали, что можно сделать, чтобы сотрудник остался. Об этом говорится в тексте и ответ + .

. Начальник был недоволен сотрудником. Ответ − .

. Сотрудник разговаривал с руководителем один на один. Ответ + .

. У сотрудника была хорошая репутация. То, что коллеги его любили, не имеет отношения к деловой репутации. Она не обязательно должна быть хорошая. Поэтому ответ – .

. Сотрудник был недоволен условиями труда. Мы знаем только о том, что его не устраивал оклад. Поэтому ответ – .

. У сотрудника было много друзей. Ответ –, ведь дружба — это двусторонний процесс. Мы знаем только о том, что его коллеги любили. О чувствах этого сотрудника информации нет.

Что важно понять, чтобы мозг не придумывал за тебя

Когда мы воспринимаем определенные действия, поступки или слова других людей, то наш мозг автоматически интерпретирует их по-своему. В результате ты точно знаешь, почему человек поступил или сказал именно так.

Но важно помнить разницу между понятиями поведение, намерение и значение, чтобы мозг не смог перепутать их и додумать себе несуществующую информацию.

Поведение — это то, как именно человек действует, что именно мы видим.

Намерение — то, что является основой поведения человека, почему он делает именно так, а не иначе, чего он действительно хочет.

Значение — это лишь наша интерпретация поведения другого человека, которую мы видим со стороны, то есть то, как мы это поведение объясняем.

Профилактика: как доносить и воспринимать информацию

Когда ты слышишь информацию от другого человека, старайся как можно чаще обращаться к фактам: что именно он сказал. Это означает, что:

нужно отделять то, что означают слова от того, что конкретно было сказано. Ведь значение слов — это всегда субъективная оценка;

надо обращать внимание на факты, а если какой-то информации для понимания общей картинки не хватает, спрашивай детали и уточняй услышанное, чтобы не оставить места своим фантазиям.

Когда ты сообщаешь что-то другим, забудь о привычке говорить вокруг темы. Сделай свое сообщение точным и конкретным.

Уточни, что именно ты имеешь в виду, когда сообщаешь что-нибудь. Можно даже подытоживать сообщения: когда я это говорю, я имею в виду.

Основная задача коммуникации не поделиться информацией, а сделать так, чтобы другой человек четко понял, о чем ты говоришь.

Уважение к собеседнику — как можно точнее и прозрачнее выражаться.

Если твое сообщение искажено до неузнаваемости, проблема не в собеседнике, а в том, что ты не смог донести информацию на понятном, приемлемом для него языке.

Между прочим, твой мозг тебя постоянно обманывает. Читай наш материал о когнитивных искажениях, мешающих жить.

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