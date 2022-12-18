Психологія

А твій мозок додумує те, чого не казали? Тест та пояснення такого ефекту

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Грудня 2022, 09:00
як мозок спотворює інформацію
Фото: Pexels

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