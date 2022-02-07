Психология

На меня снова все смотрят: что такое эффект прожектора и почему он точно тебе знаком

Нина Гербич, редактор сайту 07 февраля 2022, 16:00
Эффект прожектора: как он управляет нашей жизнью
Фото: Unsplash

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