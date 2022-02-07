На меня снова все смотрят: что такое эффект прожектора и почему он точно тебе знаком

Вы когда-нибудь надевали нарядную одежду, а потом целый день стеснялись и думали о том, что выглядите слишком заметно для других? Заходили в комнату и чувствовали, что все смотрят и обсуждают вас?

Или же приходили в тренажерный зал, где допускали какие-то ошибки со снарядами и от этого чувствовали себя неловко, так как вам казалось, что это заметили все присутствующие в нем?

Если да, тогда вы попали в ситуацию, которую в психологии называют эффектом прожектора. Об особенностях этого явления более подробно рассказала психолог Елена Архипова.

Что такое эффект прожектора и в чем его особенность

Эффект прожектора — это когнитивное искажение (ложное суждение — ред.), при котором человек считает, что за его поведением следят значительно чаще и придирчивее, чем это происходит на самом деле.

Другими словами, такой человек склонен думать, что на него постоянно обращено внимание других, “высвечивая” все его ошибки или недостатки.

Откуда возникает это чувство

Как объясняет в своем Instagram специалист, эффект прожектора может появиться из-за чрезмерной застенчивости человека, а также из-за того, что ему сложно поставить себя на место другого, чтобы понять — их точки зрения отличаются.

То есть, оценивая других людей, он опирается на свои знания и опыт, забывая, что это может не совпадать с их представлениями о мире.

В частности, в случае эффекта прожектора, из-за чрезмерной сосредоточенности человека на своем внешнем виде и действиях, он не учитывает, что другие люди не уделяют этому столько же внимания, ведь заняты своей жизнью.

Люди часто переоценивают внимание к себе. Просто подумайте, что вы, скорее всего, не помните, как однажды ваш одноклассник “опозорился” у доски и получил за это двойку. Зато для него это может быть самым плохим воспоминанием на сегодня, — говорит Елена Архипова.

Психолог отмечает, если вы примете мысль, что на самом деле никто так сосредоточенно не следит за вашей жизнью, тогда перестанете беспокоиться об этом.

Хотя добавляет, что тревожным людям этот шаг дается гораздо сложнее.

Для людей с повышенной тревожностью эффект прожектора способен обострить ситуацию настолько, что может сказаться на их способности работать или чувствовать себя комфортно в окружении других людей.

Они способны осознать, что страдают от этого иррационального чувства, но повлиять на свое эмоциональное состояние зачастую не могут.

Попытаться преодолеть этот эффект можно, сосредоточив свое внимание не на себе, а на окружающих людях.

А в более сложных случаях психологи рекомендуют обратиться к когнитивно-поведенческой терапии, чтобы проработать эти стереотипы мышления и почувствовать всю полноту жизни.

Каждый день сталкиваясь с множеством преград, многие люди привыкают заглушать свою душевную боль, сами того не осознавая. Для того чтобы не страдать, они пытаются забыться разными методами.

Но почему нельзя прятаться от проблем и как такое поведение приводит к появлению множества вредных для физического и психологического здоровья зависимостей, рассказываем в материале.