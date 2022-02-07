На мене знову всі дивляться: що таке ефект прожектора та чому він точно тобі знайомий

Ви колись одягали ошатне вбрання, а потім цілий день соромилися і думали про те, що ваш одяг занадто помітний для інших? Чи заходили до кімнати й відчували, що всі дивляться та обговорюють вас?

Або ж приходили в тренажерний зал, де припускалися якихось помилок зі снарядами й від цього почувалися ніяково, бо вам здавалося, що це помітили всі присутні в ньому?

Якщо так, тоді ви потрапили у ситуацію, яку в психології називають ефектом прожектора. Про особливості цього явища детальніше розповіла психологиня Елена Архипова.

Що таке ефект прожектора та у чому його особливість?

Ефект прожектора — це когнітивне спотворення (помилкове судження — ред.), при якому людина вважає, що за її поведінкою слідкують значно частіше та прискіпливіше, ніж це відбувається насправді.

Іншими словами, така людина схильна думати, що на неї постійно звернена увага інших, що призводить до “висвічування” усіх її помилок чи недоліків.

Звідки виникає це почуття?

Як пояснює у своєму Instagram фахівчиня, ефект прожектора може з’явитися через надмірну сором’язливість людини, а також через те, що їй складно поставити себе на місце іншого, щоб зрозуміти — їхні точки зору відрізняються.

Тобто, оцінюючи інших людей, вона опирається на власні знання та досвід, забуваючи, що це може не збігатися з їхніми уявленнями про світ.

Зокрема, у випадку ефекту прожектора, через надмірну зосередженість людини на своєму зовнішньому вигляді та діях, вона не бере до відома, що інші люди не приділяють цьому стільки ж уваги, адже зайняті своїм життям.

Люди часто переоцінюють увагу до себе. Просто подумайте, що ви, найімовірніше, не пам’ятаєте, як одного разу ваш однокласник “зганьбився” біля дошки й отримав за це двійку. Натомість для нього це може бути найгіршим спогадом на сьогодні, — говорить Елена Архипова.

Психологиня зазначає, якщо ви приймете думку, що насправді ніхто так зосереджено не слідкує за вашим життям, тоді припините турбуватися про це.

Хоча додає, що тривожним людям цей крок дається значно складніше.

Для людей з підвищеною тривожністю ефект прожектора здатен загострити ситуацію настільки, що може впливати на їхню здатність працювати або почуватися комфортно в оточенні інших людей.

Вони здатні усвідомити, що потерпають від ірраціонального почуття, але вплинути на свій емоційний стан часто не можуть.

Спробувати подолати цей ефект можна, зосередивши свою увагу не на собі, а на людях довкола.

А у складніших випадках психологи рекомендують звернутися до когнітивно-поведінкової терапії, щоб пропрацювати ці негативні стереотипи мислення та відчути всю повноту життя.

Щодня стикаючися з безліччю перепон, багато людей звикають заглушати свій душевний біль, самі того не усвідомлюючи. Для того щоб не страждати від негативних емоцій, намагаються забутися різними методами.

Та чому не можна ховатися від проблем і як така поведінка призводить до появи шкідливих для фізичного та психологічного здоров’я залежностей, розповідаємо у матеріалі.