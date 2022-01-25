З’їдаєш себе зсередини? Розкажемо, що таке пасивна агресія та чому вона виникає

Чи замислювався(-лась) ти, що кожного разу, коли ти себе знецінюєш, свариш за якісь помилки чи ставиш нереальні цілі, ти проявляєш до себе пасивну агресію?

Тобі може здаватися, що ти критикуєш себе об’єктивно, адже не виконав(-ла) якесь завдання або виконав(-ла), але не краще за всіх.

Результатом такої пасивної агресії до себе є непоправна моральна шкода самому собі.

Про те, що таке та чим шкідлива пасивна агресія, повідомляється на сторінці Духовно-психологічної порадні у Facebook.

Так, ти не завдаєш фізичної шкоди собі, але інколи психологічне “побиття” є набагато гіршим.

Прояви пасивної агресії

Ти можеш навіть не усвідомлювати того, що сам собі — найгірший ворог. Це вже може бути частиною твого рутинного життя.

Пасивна агресія полягає в:

постійних скаргах самому собі (про те, як усе погано і які всі погані);

іронізації над собою та необґрунтованій критиці;

вірі в те, що тебе переслідує невдача;

заздрощах до інших;

суперечностях у поведінці (хочу вступити до ВНЗ, але до іспитів не готуюся);

постійному пошуку схвалення інших людей;

фантазуванні про вкрай несприятливе майбутнє;

роботі виключно для того, щоб усі “впали від захоплення”.

Чому з’являється пасивна агресія

Пасивна агресія до самого себе з’являється у людей певного типу поведінки.

Це може йти родом з дитинства, коли людина бачила таку саму модель поведінки у батьків або ж вони призвели до цього.

Наприклад, коли владна мама ніколи не запитувала про бажання дитини, приймаючи за неї всі рішення.

Або ж батько-контролер брав за все відповідальність на себе, сприяючи розвитку безпорадності у дитини.

Дитина не бачила іншого прикладу перед очима, тому виросла з агресією до себе.

Вважається, що основа такої поведінки — дві протилежні установки: “хочу” та “не хочу”.

— Одна з них належить зрілій частині особистості, інша — дитячій, бунтарській.

Одна з них щось хоче, а друга — ні. Внаслідок подібних дій однієї частини особистості стосовно іншої людина або нікуди не рухається, або відкочується назад.

До чого може призвести пасивна агресія

Людина, яка страждає від пасивної агресії до себе, може часто ухвалювати необдумані та імпульсивні рішення. Почати надмірно вживати алкоголь та прокрастинувати.

А також:

брати надмірну кількість роботи, яку не в змозі виконати;

ігнорувати проблеми в різних сферах життя;

мати велику кількість незакінчених справ тощо.

Якщо ти не можеш самостійно впоратися зі своїми проблемами та не перестаєш себе критикувати, треба звернутися по допомогу до спеціаліста.

Але варто зазначити, що нині розвелося дуже багато псевдоспеціалістів. Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що ти потрапив до псевдопсихолога.