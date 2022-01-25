З’їдаєш себе зсередини? Розкажемо, що таке пасивна агресія та чому вона виникає

Чи замислювався(-лась) ти, що кожного разу, коли ти себе знецінюєш, свариш за якісь помилки чи ставиш нереальні цілі, ти проявляєш до себе пасивну агресію?
Тобі може здаватися, що ти критикуєш себе об’єктивно, адже не виконав(-ла) якесь завдання або виконав(-ла), але не краще за всіх.
Результатом такої пасивної агресії до себе є непоправна моральна шкода самому собі.
Результатом такої пасивної агресії до себе є непоправна моральна шкода самому собі.
Про те, що таке та чим шкідлива пасивна агресія, повідомляється на сторінці Духовно-психологічної порадні у Facebook.
Так, ти не завдаєш фізичної шкоди собі, але інколи психологічне “побиття” є набагато гіршим.
Ти можеш навіть не усвідомлювати того, що сам собі — найгірший ворог. Це вже може бути частиною твого рутинного життя.
Пасивна агресія полягає в:
Пасивна агресія до самого себе з’являється у людей певного типу поведінки.
Це може йти родом з дитинства, коли людина бачила таку саму модель поведінки у батьків або ж вони призвели до цього.
Це може йти родом з дитинства, коли людина бачила таку саму модель поведінки у батьків або ж вони призвели до цього.
Наприклад, коли владна мама ніколи не запитувала про бажання дитини, приймаючи за неї всі рішення.
Або ж батько-контролер брав за все відповідальність на себе, сприяючи розвитку безпорадності у дитини.
Дитина не бачила іншого прикладу перед очима, тому виросла з агресією до себе.
Вважається, що основа такої поведінки — дві протилежні установки: “хочу” та “не хочу”.
Вважається, що основа такої поведінки — дві протилежні установки: “хочу” та “не хочу”.
— Одна з них належить зрілій частині особистості, інша — дитячій, бунтарській.
Одна з них щось хоче, а друга — ні. Внаслідок подібних дій однієї частини особистості стосовно іншої людина або нікуди не рухається, або відкочується назад.
Людина, яка страждає від пасивної агресії до себе, може часто ухвалювати необдумані та імпульсивні рішення. Почати надмірно вживати алкоголь та прокрастинувати.
А також:
Якщо ти не можеш самостійно впоратися зі своїми проблемами та не перестаєш себе критикувати, треба звернутися по допомогу до спеціаліста.
Але варто зазначити, що нині розвелося дуже багато псевдоспеціалістів. Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що ти потрапив до псевдопсихолога.