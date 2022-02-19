Обидеть себя или “близкого”? Психологи о том, как отстаивать личные границы

Наверное, каждый в своей жизни сталкивался с давлением со стороны родственников. От “ты будешь носить это” до “пора детей”.
И вроде бы все это с благими намерениями, ведь они твои близкие люди. Но так ли это на самом деле?
На эти вопросы во время прямого эфира в Instagram постарались ответить психологи Наталия Холоденко и Дмитрий Карпачов.
Дмитрий говорит, что в первую очередь нужно разобраться с тем, кто такой “близкий” человек.
— Родной человек — это не тот, с кем вы являетесь родственниками по документам.
Родной — это тот, кому не плевать, как ты себя чувствуешь.
Родной — это тот, кому не плевать, как ты себя чувствуешь.
— Это человек, для которого ты важен, важны твои интересы, твое состояние, твое самочувствие.
Поэтому, по словам психолога, если родственник ведёт себя по-хамски и продолжает делать это даже после замечания, то его нельзя назвать родным человеком.
Такие родственники также могут нарушать наше личное пространство и подрывать авторитет у детей. Самый простой пример, это когда кто-то дает конфеты ребенку, когда ты против.
— Также они прибегают к классическим манипуляциям: “Ты мне не дочь, если не сделаешь, то что я скажу”, — говорит Наталья Холоденко.
Также психологи обсудили тезис “не рожай, если не можешь воспитать”.
Каждый человек, когда рожает, не знает, что будет дальше.
Каждый человек, когда рожает, не знает, что будет дальше.
— Ведь материнство — это большая иллюзия, — рассказывает Наталья.
У каждого есть свои разные причины, из-за которых человек “взрывается”. Элементарно не хватает опыта, как себя вести и что ответить.
Следствием такого не очень хорошего воспитания может быть то, что взрослый успешный человек до сих пор страдает от манипуляций и навязчивого поведения родных: звонков, упреков, вмешательства в личное пространство.
Это происходит, потому что человек взрослеет, а привычка бояться родных (маму или папу) остается.
Это происходит, потому что человек взрослеет, а привычка бояться родных (маму или папу) остается.
Да, взрослых людей уже не получится напугать словами “отдам тебя в детдом”, но подсознательный страх к родственникам остается.
Нормальная здоровая коммуникация начинается с отсутствия страха кого-то обидеть.
Нормальная здоровая коммуникация начинается с отсутствия страха кого-то обидеть.
— Важнее: не обидеть себя, — говорит Дмитрий Карпачов.
Мы должны понимать, что мы что-то делаем не для того, чтобы кому-то было плохо, а для того, чтобы нам было хорошо.
— Если мы изначально боимся кого-то обидеть, то другими словами — мы боимся позаботиться о себе, — утверждает Дмитрий.
Также он советует в сложных ситуациях всегда выбирать: я обижу себя или своего “близкого”, тогда все становится на свои места.
Также он советует в сложных ситуациях всегда выбирать: я обижу себя или своего “близкого”, тогда все становится на свои места.
Главное — в своих границах понимать, что близкие люди — это те, кому не плевать, как ты себя чувствуешь. И, конечно же, в первую очередь, заботиться о себе.
Но стоит не путать вмешательство в личные границы и советы. Возможно, это действительно объективная критика и помощь. Ранее мы рассказывали о том, как реагировать на критику.