Обидеть себя или “близкого”? Психологи о том, как отстаивать личные границы

Наверное, каждый в своей жизни сталкивался с давлением со стороны родственников. От “ты будешь носить это” до “пора детей”.

И вроде бы все это с благими намерениями, ведь они твои близкие люди. Но так ли это на самом деле?

На эти вопросы во время прямого эфира в Instagram постарались ответить психологи Наталия Холоденко и Дмитрий Карпачов.

Кто такой “близкий” человек

Дмитрий говорит, что в первую очередь нужно разобраться с тем, кто такой “близкий” человек.

— Родной человек — это не тот, с кем вы являетесь родственниками по документам.

Родной — это тот, кому не плевать, как ты себя чувствуешь.

— Это человек, для которого ты важен, важны твои интересы, твое состояние, твое самочувствие.

Поэтому, по словам психолога, если родственник ведёт себя по-хамски и продолжает делать это даже после замечания, то его нельзя назвать родным человеком.

Такие родственники также могут нарушать наше личное пространство и подрывать авторитет у детей. Самый простой пример, это когда кто-то дает конфеты ребенку, когда ты против.

— Также они прибегают к классическим манипуляциям: “Ты мне не дочь, если не сделаешь, то что я скажу”, — говорит Наталья Холоденко.

Воспитание и его последствия

Также психологи обсудили тезис “не рожай, если не можешь воспитать”.

Каждый человек, когда рожает, не знает, что будет дальше.

— Ведь материнство — это большая иллюзия, — рассказывает Наталья.

У каждого есть свои разные причины, из-за которых человек “взрывается”. Элементарно не хватает опыта, как себя вести и что ответить.

Следствием такого не очень хорошего воспитания может быть то, что взрослый успешный человек до сих пор страдает от манипуляций и навязчивого поведения родных: звонков, упреков, вмешательства в личное пространство.

Это происходит, потому что человек взрослеет, а привычка бояться родных (маму или папу) остается.

Да, взрослых людей уже не получится напугать словами “отдам тебя в детдом”, но подсознательный страх к родственникам остается.

Как защитить границы и никого не обидеть

Нормальная здоровая коммуникация начинается с отсутствия страха кого-то обидеть.

— Важнее: не обидеть себя, — говорит Дмитрий Карпачов.

Мы должны понимать, что мы что-то делаем не для того, чтобы кому-то было плохо, а для того, чтобы нам было хорошо.

— Если мы изначально боимся кого-то обидеть, то другими словами — мы боимся позаботиться о себе, — утверждает Дмитрий.

Также он советует в сложных ситуациях всегда выбирать: я обижу себя или своего “близкого”, тогда все становится на свои места.

Главное — в своих границах понимать, что близкие люди — это те, кому не плевать, как ты себя чувствуешь. И, конечно же, в первую очередь, заботиться о себе.

Но стоит не путать вмешательство в личные границы и советы. Возможно, это действительно объективная критика и помощь. Ранее мы рассказывали о том, как реагировать на критику.