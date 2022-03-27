От неопределенности к принятию: какие стадии адаптации к новым условиям проходят переселенцы

Война разрушила нашу мирную жизнь и выгнала миллионы украинцев из своих домов. Переехав на новое место, семьи сталкиваются с адаптацией к новым условиям.

UNICEF в Украине рассказал, какие стадии имеет адаптация.

Организация быта

На этом этапе люди могут не обращать внимания на сам факт переселения. Взрослые фокусируются на организации быта, обеспечении базовых потребностей и ориентации в пространстве.

“Не так, как дома”

Люди начинают замечать отличия между жизнью дома и на новом месте. Приходит осознание того, что все-таки это не родной дом. Поэтому переселенцы могут испытывать раздражение, растерянность, быструю усталость и апатию.

Неопределенность

Что делать дальше? Как надолго мы здесь? Как быть со школой/детсадом/работой? Эти вопросы беспокоят человека и рождают чувство беспомощности и растерянности.

Планирование

На этом этапе человек уже сориентировался в пространстве: нашел магазин, больницу, детский сад для детей, обустроился на работе и т.д.

Чувствуя себя в полной или, по крайней мере, частичной безопасности, переселенцы могут строить краткосрочные и даже долгосрочные планы.

Ассимиляция (интеграция) опыта

Ужасы войны и стресс от переселения не могут не оставить свой след на психике. Человек проживает психотравмирующий опыт, связанный с боевыми действиями, разлукой с близкими и потерей спокойной привычной жизни.

Принятие

Человек проживает события, связанные с войной, и принимает изменения. На этом этапе проходит полная адаптация и поиск ресурсов для жизни в новых условиях.

Эмоциональное состояние человека зависит также и от длительности существования опасности и стресса. Читай, как меняется поведение людей во время войны.