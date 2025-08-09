Откладываю счастье на потом: как вырваться из этой ловушки

Прокрастинация ассоциируется у нас с откладыванием тяжелых, скучных или неприятных вещей: оплаты счетов, стирки или рабочих дедлайнов.

Ученые активно исследуют, почему мы откладываем плохое на потом, но мало кто задумывается, что эти же действия могут касаться и счастья.

Мы также можем откладывать вещи, которые нам нравятся: встреча с другом, которого давно не видели, посещение интересного места или покупку долгожданной вещи.

Недавно в журнале PNAS Nexus показали исследование, в ходе которого исследовали эту скрытую сторону прокрастинации. Оказалось, что чем дольше мы откладываем то, что нам нравится, тем больше вероятность того, что мы продолжим это делать и дальше.

Почему мы считаем, что радость не ко времени — The Washington Post поговорили об этом с экспертами.

Почему люди откладывают счастье на потом

Эд О’Брайен, автор исследования и доцент кафедры поведенческой науки в Школе бизнеса Бута Чикагского университета, предположил, что это может быть связано с психологической драмой, которую мы создаем вокруг этого опыта.

Мы считаем, что такие моменты не должны быть потрачены впустую. Это должно быть что-то знаменательное, важное и действительно яркое. Поэтому откладывание появляется не из-за сомнений, а потому, что мы хотим максимизировать удовольствие и особенность.

Но делая это, мы рискуем напрасно ждать момента, который может никогда не наступить. Это когнитивная ловушка, в которую можно попасть, когда люди теряют много немедленного счастья и много немедленного удовольствия ради особого момента.

Исследования провели во время пандемии коронавируса, когда многие приятные активности стали на паузу. Ученые опросили 500 взрослых, сколько времени понадобилось им, чтобы вернуться к любимым делам, когда пандемия немного стихла.

Также они спросили, возвращались ли они к этой активности, как только считали ее снова безопасной, или медлили?

— Как только рестораны снова открылись, и они чувствовали себя безопасно и комфортно, то стали ждать еще дольше, потому что не хотели, чтобы их первое возвращение в ресторан было просто случайным вторником без хорошей публики, — объясняет Эд О’Брайен.

Та же закономерность наблюдалась и для чего-то более обычного, например, встречи с другом. В одном эксперименте исследователи попросили 200 участников подумать о близком друге, с которым они недавно общались (короткий перерыв), или о том, с кем они общались некоторое время назад (длинный перерыв).

Затем участников попросили выбрать, чем они хотят заняться в лаборатории: написать близкому другу сообщение или выполнить задание.

Теоретически, отправка текстовых сообщений другу должна быть и легче и веселее. Впрочем, те, кто долго не виделся с другом колебались и решали вместо этого выполнить скучное задание.

После эксперимента участники, решившие не писать второе сообщение, сообщали о меньшей радости или вообще ее отсутствии.

Впоследствии исследователи увеличили выборку до 1000 человек, убедились, что для каждого друзья были по-настоящему близки, убрали фактор социальной тревоги или страха социального отторжения. И даже несмотря на это, результат был одинаковым.

Так почему мы так себя ведем

Новое исследование показывает, что люди откладывают приятные впечатления, чтобы максимизировать преимущества и избежать порчи момента.

— “Сейчас” всегда кажется недостаточно особенным по сравнению с любым лучшим моментом в будущем, — объясняет автор исследования.

Такое мышление может быть сформировано тем, что психологи по поведению называют “стечением обстоятельств”. Это явление, когда люди действительно заботятся о том, когда и где они наслаждаются вещами. К примеру, ждут особого дня, чтобы открыть дорогую бутылку вина.

В то же время, мы склонны верить, что в будущем у нас будет больше времени и энергии, чтобы делать то, что нам нравится. Именно поэтому люди, живущие вблизи достопримечательностей, часто откладывают их посещение.

Исследования также показывают, что мы верим в то, что сложные задачи каким-то образом станут более легкими для выполнения в будущем. Однако объяснение, почему мы откладываем счастье, может быть и другим, уверен профессор психологии Университета Колорадо Акира Миякэ.

Он убежден, что следует обращать внимание на особенности и искать индивидуальные подходы, чтобы лучше понять поведение людей. Кроме того, наши другие цели могут иметь больший приоритет в данный момент.

Как перестать откладывать радостные мгновения

Мы можем не всегда отдавать себе отчет в том, что откладываем на потом то, что делает нас счастливыми. Однако есть способы помочь себе и распознать, что мы попали в эту ловушку.

Обрати внимание, откладываешь ли ты разные интересные активности на потом. Осознав эту тенденцию, ты сможешь прервать этот круг.

Запланируй развлечения. Установи за правило делать что-то приятное в определенное время, чтобы облегчить исполнение. Тогда ты не будешь ждать особого случая и привыкнешь к приятному здесь и сейчас.

Измени свое мышление относительно того, что особенное. Преодоление ловушки “особенности” может стать ключевым для борьбы с этой привычкой.

– Подумай о том, как любой момент можно сделать особенным. Ты можешь сделать особенным любой случайный вторник, если хорошо об этом подумаешь, — заключает Эд О’Брайен.

Откладывание счастья особенно ощутимо во время войны. Вікна побеседовали с психологами и выяснили, как преодолеть страх счастья в условиях войны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!