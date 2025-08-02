“Почему я боюсь радоваться?”: как преодолеть страх счастья в условиях войны

Фото Pexels Когда всё идёт хорошо, ты ожидаеш подвоха? Чувствуеш вину за радость, пока вокруг страдают другие? Психологи объясняют, почему многие украинцы боятся быть счастливыми, и рассказывают, как вернуть себе право на позитивные эмоции. О “запрете на счастье” мы поговорили со специалистами ГО ЦПД Конфіденс. Когда счастье становится врагом Когда я чувствую радость, мне становится стыдно. Когда жизнь начинает налаживаться — жду наказания. Будто не имею права быть счастливой… — эти слова знакомы многим украинцам. Психолог Диана Костенко объясняет это явление через призму семейных сценариев: — Это страх быть счастливой из-за несоответствия семейной системе. Если в вашей семье было много боли, жертв, потерь, страданий, вы могли впитать эти установки как “норму”. И когда жизнь начинает налаживаться, что-то внутри начинает сопротивляться, становится страшно, включается внутренний саботаж. Особенно остро этот вопрос стоит в условиях войны. Психолог Александра Козловская отмечает: Достаточно много людей поставили свою жизнь на паузу, перестали радоваться. И причина также в том, что они считают это чем-то постыдным. Фото: Pexels Нейробиология “привычного плохого” Почему мозг выбирает боль вместо радости? Психолог Диана Костенко раскрывает механизм: — Главная задача мозга — обеспечить безопасность. Ирония: если ваш опыт обучения был связан с болью, страхом, критикой — мозг считает это “нормой”. А счастье, поддержка, покой — “угрожающими”. Фото: Pexels Это подтверждает принцип нейропластичности: — Нейроны, которые активируются вместе — соединяются вместе. Если ребёнок часто переживал стыд + критику = образовалась устойчивая связь: “Меня оценивают → я плохая”, “Меня любят → скоро бросят”. Как распознать страх счастья Психолог Александра Козловская помогает отличить страх счастья от других состояний: — Если мы говорим о тревожности, то здесь доминирует ожидание опасности, которое не обязательно связано с позитивными эмоциями. При депрессии человек просто не имеет ресурса почувствовать радость. А вот страх счастья — это когда радость появляется, но её сопровождает внутреннее сопротивление, тревога, чувство вины. Типичные мысли, когда человек боится счастья: Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я этого не заслужила. После белой полосы всегда идёт чёрная. Фото: Pexels Физические проявления страха перед радостью Психолог Светлана Клепикова объясняет влияние на здоровье: — Люди, которые подавляют положительные эмоции, живут в состоянии постоянного напряжения, ожидания опасности, даже когда её нет. Уровень кортизола может оставаться хронически повышенным или, наоборот, снижаться до аномально низких значений. Это может привести к: Сердечно-сосудистым проблемам. Расстройствам пищеварения. Нарушениям сна. Гормональному дисбалансу. Тело реагирует на запрет радости так же, как и на угрозу: напряжением, бессонницей, болями, истощением, — добавляет Светлана Клепикова. Семейные сценарии и общественные установки Психолог Диана Костенко акцентирует внимание на роли воспитания: — Типичные мысли: “У нас в семье все женщины должны тащить всё на себе, Работа лёгкой быть не может, Честно деньги не заработаешь, Жизнь — это борьба”. Вы видели, как так живут ваши родители, бабушки и дедушки, значит и вы должны жить именно так. Но это неправда. Фото: Pexels Александра Козловская подчёркивает роль общественных стереотипов: Фразы вроде “после белого обязательно приходит чёрное” или “много смеёшься — потом плакать будешь” формируют картину счастья как опасного или недостойного. Саботаж как защита Светлана Клепикова описывает механизм саморазрушения: — Человек может не откликаться на любовь или поддержку, игнорировать профессиональные предложения, откладывать важные решения — не потому, что не хочет, а потому, что счастье — слишком рискованное состояние. Диана Костенко добавляет: — На уровне поведения вы включаете внутреннего диверсанта: разрываете перспективные отношения, вроде бы случайно опаздываете на собеседование, начинаете истерики на пустом месте. Фото: Pexels Путь к выздоровлению: практические шаги Осознание проблемы Диана Костенко советует начать с самоанализа: Осознать свою лояльность. Спросить себя: Чьи сценарии я повторяю? Чью жизнь я бессознательно наследую? Что будет, если я перестану страдать? Переписывание внутренних разрешений Нужно сформировать новые убеждения: Я могу быть счастливой не вместо них, а в память о них. Их боль — не моя обязанность. Я создаю новую историю для своего рода. Фото: Pexels Практические техники Светлана Клепикова рекомендует: Дневник радости: Ежедневно записывать хотя бы 3 мелочи, которые вызвали удовольствие или тепло. Постепенно это перестраивает внимание с негативного на ресурсное. Постепенная дозировка счастья: Включать хотя бы одно приятное действие в день и осознанно проверять: «действительно ли стало опасно?». Таким образом мозг получает новый опыт. Техника заземления: Сосредоточиться на пяти вещах, которые видны, четырёх — которые можно услышать, трёх — которых касаешься. Возвращает внимание в текущий момент. Фото: Pexels Работа с виной в условиях войны Особенно актуальный вопрос для украинцев — как радоваться, когда вокруг страдания? Светлана Клепикова даёт ответ: — Радость не является предательством — она поддерживает способность восстанавливаться, заботиться о других и сопротивляться жизненным потерям. Опыт радости не отрицает эмпатии — он даёт ресурс, чтобы быть полезным другим. Истинное сочувствие не требует обесценивания собственной жизни, — подытоживает психолог. Когда нужна профессиональная помощь Александра Козловская советует обращаться к специалистам, когда: Страх радоваться влияет на качество жизни. В ответ на положительные эмоции возникает вина и тревога. Проблема длится долго и не решается самостоятельно. Наиболее эффективные методы терапии: КПТ (когнитивно-поведенческая терапия) — работа с деструктивными убеждениями. Схема-терапия — работа с глубинными жизненными схемами. АСТ (терапия принятия и ответственности) — тренировка способности быть “здесь и сейчас”. Фото: Pexels Право на счастье как форма стойкости Светлана Клепикова подытоживает: — Во времена, когда реальность требует выдержки и осторожности, разрешение на радость становится не роскошью, а формой стойкости. Радость присутствует в мгновениях — в прикосновении, во взгляде, в глотке тёплого чая. Диана Костенко добавляет важную мысль: — Счастье — не предательство, а право на свою жизнь. Твои родные не становятся менее значимыми от того, что ты жива, наполнена, любящая. Напротив — ты продолжаешь их через себя. Не через боль, а через жизнь. Если ты узнала(л) себя в этих описаниях, помни: страх счастья — это не твоя личностная слабость, а естественная реакция психики на травматический опыт. С этим можно и нужно работать. Позволить себе радоваться — значит позволить себе жить полноценно. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Советы психолога, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter