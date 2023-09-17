Психология

Проблемы, происходящие из детства. Схема-терапия: что это такое и как она может помочь

Диана Просяник, редактор сайта 17 сентября 2023, 14:00
схема-терапія
Фото: Pexels

Больше новостей
день Віри, Надії та Любові
Искренние поздравления с днем Веры, Надежды и Любви в стихах, картинках и прозе
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Начинается новый год для верующих. Календарь церковных праздников на сентябрь 2023
Отопительный сезон 2022-2023
На Теплоэнерго надейся, но и сам(-а) не плошай: несколько советов для украинцев, чтобы не замерзнуть этой зимой
Як утеплити квартиру зсередини: прості та доступні способи
Чтобы не дрожать зимой! Как утеплить квартиру изнутри — простые и недорогие варианты
Смотреть больше

Материалы по теме

Кизил: користь та шкода для організму та показання до вживання
Почти нет противопоказаний! В чем польза и вред кизила для организма
магнітні бері у вересні 2023
Магнитные бури в сентябре 2023: прогноз опасных дней на месяц
Кардіо тренування: яка користь та які є протипоказання
“Нужно ли делать кардио, оно и правда так полезно?”
Нежить: яке існує лікування та чи допомагають судинозвужувальні
Один “пшик” и дышишь свободно?Какой бывает насморк и помогают ли сосудосуживающие

Видео
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини

Самые молодые спасатели в регионе! История 19-летних братьев-близнецов о службе в ГСЧС
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 17 сентября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:42
Мішель Азанавічус
Собрал средства на восстановление, посетив дом в Ирпене! Как французский режиссер помогает Украине
0:03:48
Харківщина
Пришлось жить в курятнике! Местные о жизни под обстрелами в Харьковской области
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Вероятность выжить — 25%. Киевлянин пытался продать рысь на сайте объявлений: что с животным
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 15 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:01:22
Перехоплені розмови
Бывало, пол человека разрывало: признание русского убийцы в перехваченных разговорах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Истории пограничников! Как наши герои обороняли Донецкое направление от российских захватчиков
0:03:31
Троєщинські луки
Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу
Больше видео
Отопительный сезон 2022-2023
Читать дальше
На Теплоэнерго надейся, но и сам(-а) не плошай: несколько советов для украинцев, чтобы не замерзнуть этой зимой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь