Проблемы, происходящие из детства. Схема-терапия: что это такое и как она может помочь

Ты когда-нибудь чувствовал(-а), что твое прошлое препятствует твоему будущему? Возможно, определенные отношения или поведение, которые ты воспроизводишь снова и снова, кажется, просто запрограммированы у тебя в подсознании?
Если это о тебе — читай дальше в материале, что такое схема-терапия и как она работает. Подробнее об этом виде терапии рассказали специалисты издания Бережи себе.
Схема-терапия была создана психологом Джеффри Янгом из Университета Пенсильвании, который считал, что когнитивная терапия может быть не всегда эффективной для людей с хроническими и дезадаптивными моделями мышления и поведения.
Основной принцип схема-терапии заключается в идентификации и изменении Схем — негативных моделей реакции, которые люди формируют в раннем возрасте и повторно воспроизводят во взрослой жизни.
Дезадаптивные схемы — это модели неполезных реакций, которые берут свое начало в детстве. Эти модели создают препятствия для достижения поставленных целей и удовлетворения собственных потребностей. И как следствие, людям свойственно повторять приобретенные Схемы, что часто приводит к низкой самооценке, трудностям в отношениях и внутренним конфликтам.
Схема-терапия — это смесь когнитивной, поведенческой, межличностной и других форм терапии, которая помогает людям разобраться в их дезадаптивных схемах и изменить их.
Схема-терапия — это смесь когнитивной, поведенческой, межличностной и других форм терапии, которая помогает людям разобраться в их дезадаптивных схемах и изменить их.
Если в детстве основные эмоциональные потребности человека оставались неудовлетворенными, во взрослой жизни он может испытывать трудности с реализацией этих потребностей. В результате формируются дезадаптивные схемы, которые влияют на то, как люди воспринимают себя, других и окружающий мир.
Лица с дезадаптивными схемами нередко попадают в токсичные отношения, проявляют отсутствие социальных навыков, деструктивное поведение и имеют внутренние страдания, с которыми трудно справляться. Также они могут страдать от низкой самооценки и считать себя ничтожными.
Терапевты используют различные техники, включая визуализацию, чтобы помочь пациентам проанализировать негативные события детства и понять, как именно развивались их негативные схемы.
Процесс лечения методом схема-терапии можно условно разделить на три фазы.
В основном этот метод лечения применяется для лиц с расстройствами личности.
В основном этот метод лечения применяется для лиц с расстройствами личности.
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