Проблемы, происходящие из детства. Схема-терапия: что это такое и как она может помочь

Ты когда-нибудь чувствовал(-а), что твое прошлое препятствует твоему будущему? Возможно, определенные отношения или поведение, которые ты воспроизводишь снова и снова, кажется, просто запрограммированы у тебя в подсознании?

Если это о тебе — читай дальше в материале, что такое схема-терапия и как она работает. Подробнее об этом виде терапии рассказали специалисты издания Бережи себе.

Что такое схема-терапия

Схема-терапия была создана психологом Джеффри Янгом из Университета Пенсильвании, который считал, что когнитивная терапия может быть не всегда эффективной для людей с хроническими и дезадаптивными моделями мышления и поведения.

Сейчас также смотрят

Основной принцип схема-терапии заключается в идентификации и изменении Схем — негативных моделей реакции, которые люди формируют в раннем возрасте и повторно воспроизводят во взрослой жизни.

Дезадаптивные схемы — это модели неполезных реакций, которые берут свое начало в детстве. Эти модели создают препятствия для достижения поставленных целей и удовлетворения собственных потребностей. И как следствие, людям свойственно повторять приобретенные Схемы, что часто приводит к низкой самооценке, трудностям в отношениях и внутренним конфликтам.

Схема-терапия — это смесь когнитивной, поведенческой, межличностной и других форм терапии, которая помогает людям разобраться в их дезадаптивных схемах и изменить их.

Как это работает

Если в детстве основные эмоциональные потребности человека оставались неудовлетворенными, во взрослой жизни он может испытывать трудности с реализацией этих потребностей. В результате формируются дезадаптивные схемы, которые влияют на то, как люди воспринимают себя, других и окружающий мир.

Лица с дезадаптивными схемами нередко попадают в токсичные отношения, проявляют отсутствие социальных навыков, деструктивное поведение и имеют внутренние страдания, с которыми трудно справляться. Также они могут страдать от низкой самооценки и считать себя ничтожными.

Терапевты используют различные техники, включая визуализацию, чтобы помочь пациентам проанализировать негативные события детства и понять, как именно развивались их негативные схемы.

Основы схема-терапии

Процесс лечения методом схема-терапии можно условно разделить на три фазы.

Оценка: здесь специалист изучает и анализирует модели поведения пациента, пытаясь выявить их корни. Образование: на этом этапе пациенту помогают понять, когда и как его схемы активируются, что человек делает, чтобы сохранить свои Схемы и как это влияет на его поведение. Изменение: на этой фазе проводится активная работа над тем, чтобы научить пациента вызывать и изменять свои дезадаптивные схемы. Идея заключается в том, что когда врач демонстрирует пациенту, что Схема ошибочна и предоставляет инструменты для удовлетворения базовых эмоциональных потребностей — Схема будет иметь меньшее влияние на человека.

В основном этот метод лечения применяется для лиц с расстройствами личности.

Преимущества схема-терапии

Она учит людей новым, более здоровым способам решения той или иной ситуации.

Пациенты учатся распознавать и останавливать свои дезадаптивные шаблоны реакций.

С помощью терапии человек может восстановить связь со своими настоящими чувствами.

Помогает человеку устанавливать разумные границы своей импульсивности и гнева.

Пациенты учатся противостоять собственной самокритике и самонаказанию.

Ранее мы рассказывали, что такое эмоциональная устойчивость и как ее развить.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.