Упасть — не страшно. Хуже — не мочь встать. Что такое эмоциональная стойкость и как ее развить

Трагические события, которые могут произойти в жизни каждого человека, удручают и эмоционально расшатывают. Однако на примере войны в Украине мы видим, что все реагируют на ужасы по-разному.

Кто-то заряжается ненавистью к врагу и вступает в ряды ВСУ, кто-то проникается еще более глубокой любовью к своему народу и идет волонтерить, а кто-то не в силах ничего делать и тонет в страшных новостях.

Психотерапевт и детский психиатр Олег Романчук уверен, что на это влияют многие факторы, в том числе и стойкость характера. Читай, из чего она состоит и как ее можно развить.

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Что такое стойкость

Психотерапевт объясняет, что некоторые психотравмирующие события настолько разрушительные, что могут выбить из колеи даже самого сильного человека.

Однако стойкость — это не о том, чтобы не упасть, а о том, чтобы найти в себе силы встать. Это выбор жить.

У каждого человека есть свой уровень стойкости, который можно развивать. Для этого следует учесть пять составляющих: ценности, эффективные действия, полезное мышление, мудрая регуляция энергии и эмоций и крепкие отношения. Поговорим о каждом пункте подробнее.

Ценности

Виктор Франкл (австрийский психолог — ред.) писал, что человек способен преодолевать даже самые сложные испытания, если может сохранить чувство смысла своей жизни, — говорит Романчук.

К примеру можно привести военных, отправляющихся на передовую. Эти люди понимают, что могут погибнуть, но для них есть что-то более ценное, чем их жизнь — любовь к родной стране, желание защитить своих детей, стремление к справедливости и т.д.

Действие

Ценности и нравственные установки лучше всего подкреплять действиями. Не просто переживать за будущее, сидя на диване, а быть в строю: работать, волонтерить, донатить, учиться, воспитывать детей и так далее.

Это даст ощущение своей связи с предстоящей победой и поможет унять тревожность.

Полезное мышление

Мышление — очень мощная вещь, которая может быть как другом, так и врагом человека. Ведь в зависимости от своих мыслей мы выбираем путь, по которому идем по жизни.

Например, в 2014 году человек потерял свое жилье в Донецке и был вынужден переехать в Киев. В 2022 году ему снова пришлось бежать на запад, покидая разрушенный дом.

Можно думать, что это ужасная и очень несправедливая ситуация, а можно мыслить так: “Я уже однажды справился(-ась) с этой бедой и теперь справлюсь”. Каждый выбирает свой путь.

Регуляция энергии и эмоций

Сами по себе эмоции не могут быть плохими. Они придают значение событиям, дают человеку энергию действовать и позволяют рассказать другим о своих чувствах и потребностях.

Однако если эмоции длятся слишком долго, человек не может найти правильный способ их высвободить, тогда это создает проблему. Свои эмоции нужно учиться регулировать.

Отношения

Отношения позволяют человеку почувствовать коллективную стойкость, благодаря чему усиливается и индивидуальная устойчивость.

Развивая эти пять компонентов — а это навыки, не врожденные характеристики, мы закаляем стойкость. Стойкость — как мышцы: когда их тренируешь, они становятся сильнее, — отмечает эксперт.

Помочь тренировать стойкость могут две практики:

физическая активность — ведь движение сильно влияет на психическое состояние и помогает регулировать эмоции; полезное мышление — не зацикливаться на негативных мыслях, а сосредотачиваться на своих ценностях, выраженных словами.

Во время войны многих украинцев периодически накрывает растерянность. Есть определенные стратегии, которые могут помочь выйти из этого состояния. Читай, как избавиться от чувства беспомощности.

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