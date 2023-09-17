Проблеми, родом із дитинства. Схема-терапія: що це таке і як вона може допомогти

Ти коли-небудь почувався(-лася) так, наче твоє минуле перешкоджає майбутньому? Можливо, певні стосунки або поведінка, які ти відтворюєш знову і знову, здається, просто запрограмовані в підсвідомості?

Якщо це про тебе — читай далі у матеріалі, що таке схема-терапія та як вона працює. Детальніше про цей вид терапії розповіли спеціалісти видання Бережи себе.

Що таке схема-терапія

Схема-терапія була створена психологом Джеффрі Янгом з Університету Пенсільванії, який вважав, що когнітивна терапія може бути не завжди ефективною для людей із хронічними та дезадаптивними моделями мислення та поведінки.

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Основний принцип схема-терапії полягає в ідентифікації та зміні Схем — негативних моделей реакції, які люди формують у ранньому віці та повторно відтворюють у дорослому житті.

Дезадаптивні схеми — це моделі некорисних реакцій, які беруть свій початок в дитинстві. Ці моделі створюють перешкоди для досягнення поставлених цілей та задоволення власних потреб. І як наслідок, людям властиво повторювати набуті Схеми, що часто призводить до низької самооцінки, труднощів у відносинах і внутрішніх конфліктів.

Схема-терапія — це суміш когнітивної, поведінкової, міжособистісної та інших форм терапії, яка допомагає людям розібратися в їх дезадаптивних схемах та змінити їх.

Як це працює

Якщо в дитинстві основні емоційні потреби людини залишалися незадоволеними, в дорослому житті вона може мати труднощі з реалізацією цих потреб. В результаті формуються дезадаптивні схеми, які впливають на те, як люди сприймають себе, інших і навколишній світ.

Особи із дезадаптивними схемами нерідко потрапляють у токсичні стосунки, виявляють відсутність соціальних навичок, деструктивну поведінку та можуть мати внутрішні страждання, яким важко давати раду. Також вони можуть страждати від низької самооцінки та вважати себе жалюгідними.

Терапевти використовують різноманітні техніки, включно з візуалізацією, щоб допомогти пацієнтам проаналізувати негативні події дитинства та зрозуміти, як саме розвивалися їхні негативні схеми.

Основи схема-терапії

Процес лікування методом схема-терапії можна умовно поділити на три фази.

Оцінка: тут спеціаліст вивчає та аналізує моделі поведінки пацієнта, намагаючись виявити їхні корені. Освіта: на цьому етапі пацієнту допомагають зрозуміти, коли і як його схеми активуються, що людина робить, щоб зберегти свої Схеми та як це впливає на його поведінку. Зміна: на цій фазі проводиться активна робота над тим, щоб навчити пацієнта викликати і змінювати свої дезадаптивні схеми. Ідея полягає в тому, що коли лікар демонструє пацієнту, що Схема хибна та надає інструменти для задоволення базових емоційних потреб — Схема матиме менший вплив на людину.

Здебільшого цей метод лікування застосовується для осіб з розладами особистості.

Переваги схема-терапії

Вона вчить людей новим, більш здоровим способам вирішення тієї чи іншої ситуації.

Пацієнти навчаються розпізнавати та зупиняти свої дезадаптивні шаблони реакцій.

За допомогою терапії людина може відновити зв’язок зі своїми справжніми почуттями.

Допомагає особі встановлювати розумні межі своєї імпульсивності та гніву.

Пацієнти навчаються протистояти власній самокритиці та самопокаранню.

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