Ребенок с тремя ДНК. Почему у новорожденного малыша такое их количество

В Британии впервые родился ребенок, имеющий ДНК-материалы от трех человек. То есть основную процентную часть составляют генетические материалы двух родителей новорожденного, а третья ДНК донора занимает примерно 0,1%.

Эту информацию подтвердил британский регулятор по вопросам фертильности.

Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) утверждает, что по состоянию на 20 апреля 2023 года родилось около пяти таких младенцев, но сейчас нет никакой дополнительной информации о них, чтобы избежать идентификации семей.

Для чего это нужно

Такой пример — это новаторская методика и попытка предотвратить рождение детей с митохондриальными заболеваниями, которые несут за собой роковые последствия.

Такие заболевания обычно неизлечимы и могут привести к смерти в течение нескольких дней или даже после рождения младенца.

Многие родители потеряли ребенка из-за этих заболеваний, поэтому медики рассматривают донорство частицы третьей ДНК как единственный метод, чтобы помочь в такой ситуации.

Как это спасает жизнь новорожденных

Все дело в митохондриях. Простыми словами — это отделы клеток, которые вырабатывают энергию для нашего организма.

Однако часто есть митохондрии с дефектами, которые, наоборот, только усугубляют ситуацию и приводят к повреждению мозга, истощению мышц или даже сердечной недостаточности.

Этот вид донорства является просто модифицированной формой искусственного оплодотворения, во время которого используются митохондрии здоровой донорской яйцеклетки. Потому обычно они передаются только от женщины.

Но есть небольшой нюанс, что митохондрии донора имеют собственную генетическую информацию (ДНК), поэтому дети наследуют ДНК не только от своих родителей, но и частицу от третьего человека.

Но не стоит переживать, потому что донорская ДНК важна лишь для создания эффективных митохондрий в организме ребенка. На другие черты, например на внешний вид, она не будет влиять.

То есть донор митохондрии фактически не является “третьим отцом” ребенка, но это постоянное изменение ДНК будет передаваться из поколения в поколение.

Тем не менее существует риск “реверсии”, когда оставшиеся дефектные митохондрии могут увеличиться в количестве и все равно привести к заболеванию.

О технологии

Ее впервые разработали в Ньюкасле, а в 2015 году в Великобритании были приняты законы, позволяющие рожать таких детей. Однако в Британии не торопились с использованием технологии на практике.

Первый ребенок с помощью этой методики родился в семье из Иордании в США в 2016 году.

— Новость, что в Великобритании родилось небольшое количество детей с донорскими митохондриями, является очередным шагом в медленном и осторожном процессе оценки и усовершенствования митохондриального донорства, — говорит директор PProgress Educational Trust Сара Норкросс.

Ранее даже прогнозировали, что в будущем в Великобритании каждый год может рождаться до 150 таких детей.

Рождение ребенка в семье, несомненно, вызывает радость у родителей. Но у молодых пап и мамы много хлопот и волнений с малышом, тем более если у него короткие сны. Ранее Вікна рассказывали, что делать, если у младенца короткие сны.