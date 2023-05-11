Дитина з трьома ДНК. Чому в новонародженого малюка їх стільки

У Британії вперше народилась дитина, яка має ДНК-матеріали від трьох людей. Тобто основну відсоткову частину становлять генетичні матеріали двох батьків новонародженого, а третє ДНК донора займає приблизно 0,1%.

Цю інформацію підтвердив британський регулятор з питань фертильності.

Управління із запліднення та ембріології людини (HFEA) стверджує, що станом на 20 квітня 2023 року народилося близько п’яти таких немовлят, але зараз немає жодної додаткової інформації про них, щоб запобігти ідентифікації сімей.

Для чого це потрібно

Такий приклад — це новаторська методика та спроба запобігти народженню дітей з мітохондріальними захворюваннями, які часто мають фатальні наслідки.

Такі захворювання зазвичай невиліковні та можуть призвести до смерті протягом кількох днів чи навіть годин після народження немовляти.

Багато батьків втратили дитину через ці захворювання, тому медики розглядають донорство частинки третього ДНК як єдиний метод, щоб допомогти в такій ситуації.

Як це рятує життя новонароджених

Річ у мітохондріях. Простими словами — це відділи клітин, які виробляють енергію для нашого організму.

Проте часто є мітохондрії з дефектами, які, навпаки, тільки погіршують ситуацію та призводять до пошкодження мозку, виснаження м’язів чи навіть серцевої недостатності.

Цей вид донорства є просто модифікованою формою штучного запліднення, під час якого використовують мітохондрії здорової донорської яйцеклітини. Тому зазвичай вони передаються тільки від жінки.

Та є невеликий нюанс, що мітохондрії донора також мають власну генетичну інформацію (ДНК), тому діти успадковують ДНК не лише від своїх батьків, а й частинку від третьої людини.

Але не варто перейматись, бо донорська ДНК важлива лише для створення ефективних мітохондрій в організмі дитини. На інші риси, наприклад на зовнішній вигляд, вона не впливатиме. Тобто донор мітохондрії фактично не є “третім батьком” дитини, але ця постійна зміна ДНК буде передаватися з покоління в покоління. Втім, є ризик “реверсії”, коли дефектні мітохондрії, які залишились, можуть збільшитися в кількості та все одно призвести до захворювання. Про технологію

Її вперше розробили у Ньюкаслі, а у 2015 році у Великій Британії ухвалили закони, які дозволяли народжувати таких дітей. Однак у Британії не поспішали з використанням технології на практиці.

Перша дитина за допомогою цієї методики народилася у сім’ї з Йорданії у США у 2016 році.

— Новина про те, що у Великій Британії народилося небагато дітей з донорськими мітохондріями, є черговим кроком у повільному та обережному процесі оцінки та вдосконалення мітохондріального донорства, — каже директорка PProgress Educational Trust Сара Норкросс.