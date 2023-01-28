Мой ребенок спит недостаточно! Короткие сны у грудничка: что с этим делать

Рождение ребенка в семье, несомненно, вызывает радость у родителей. Но молодые папа и мама имеют немало хлопот и волнений с малышом. На самом деле причин для переживаний у родителей может быть достаточно много. Поэтому сегодня поговорим об одной из них — короткие сны у младенца.
Подробнее о коротких снах у новорожденных рассказала педиатр Татьяна Бойко.
Да, если ребенок чувствует себя при этом хорошо и ночью спит с пробуждениями, соответствующими его возрасту.
В старшем возрасте все сны могут быть короткими, хотя это встречается относительно редко, — объясняет педиатр.
В старшем возрасте все сны могут быть короткими, хотя это встречается относительно редко, — объясняет педиатр.
При этом долгим можно считать сон, который длится дольше одного часа.
В большинстве случаев короткие сны — это проблема, существующая только в родительских представлениях.
Но когда надо бить тревогу? Давай рассмотрим эти случаи:
Понять, что у малыша проблемный сон, можно только с помощью наблюдений и ведения дневника сна.
Ранее мы рассказывали, как оформить Пакунок малюка.
У Вікна-новини есть свой Telegram. Подпишись, чтобы читать только самое интересное!