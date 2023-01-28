Мой ребенок спит недостаточно! Короткие сны у грудничка: что с этим делать

Рождение ребенка в семье, несомненно, вызывает радость у родителей. Но молодые папа и мама имеют немало хлопот и волнений с малышом. На самом деле причин для переживаний у родителей может быть достаточно много. Поэтому сегодня поговорим об одной из них — короткие сны у младенца.

Подробнее о коротких снах у новорожденных рассказала педиатр Татьяна Бойко.

Может ли быть короткий сон у малышей

Да, если ребенок чувствует себя при этом хорошо и ночью спит с пробуждениями, соответствующими его возрасту.

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0–3 месяца. В первые месяцы жизни малыша два сна могут быть длинными, а остальные короткими.

2–5 месяцев. В этом возрасте может быть один длинный сон, остальные — короткие.

В старшем возрасте все сны могут быть короткими, хотя это встречается относительно редко, — объясняет педиатр.

При этом долгим можно считать сон, который длится дольше одного часа.

Когда короткие сны — проблема

В большинстве случаев короткие сны — это проблема, существующая только в родительских представлениях.

Но когда надо бить тревогу? Давай рассмотрим эти случаи:

Если с рождения все сны малыша короткие. А во время периодов, когда ребенок бодрствует, он постоянно капризный и недовольный.

Когда после коротких снов малыш проводит время не достаточно активно. Тогда следующий сон снова оказывается коротким, ведь младенец не успел устать во время часов активности.

Понять, что у малыша проблемный сон, можно только с помощью наблюдений и ведения дневника сна.

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