Рейтинг WTA 2026: кто первый в мировом рейтинге теннисисток и зарабатывает миллионы долларов

Рейтинг WTA — это таблица сильнейших теннисисток мира, которую ведет Женская теннисная ассоциация — Women’s Tennis Association.

Он показывает, кто сейчас в лидерах, какое место занимает каждая спортсменка и сколько очков она набрала за результаты на турнирах за последние 52 недели.

Рейтинг теннисисток WTA на период 16-22 февраля 2026 года

Рейтинг WTA обновляется еженедельно, в зависимости от результатов матчей и турниров, и именно от него зависит посев на турнирах: кто с кем будет играть в первых раундах.

Теннисистки соревнуются, чтобы защитить или поднять свои очки. На их позицию в таблице могут повлиять победы (или поражения) на турнирах.

Обновленные данные выглядит так:

Рейтинг WTA сам по себе не дает прямых выплат, но высокие позиции открывают доступ к большим турнирам с крупными призовыми.

Кроме этого, лидеры заключают дорогие спонсорские и рекламные контракты, которые часто приносят намного больше, чем призовые.

По итогам 2025 года ТОП-5 наибольших доходов среди WTA‑теннисисток выглядел следующим образом:

Коко Гофф — примерно $33 млн

Арина Соболенко — около $30 млн общего дохода

Ига Свьонтек — примерно $25,1 млн

Чжен Цинвэнь — около $22,6 млн

Мэдисон Киз — около $13,4 млн

Украинская теннисистка Элина Свитолина в настоящее время занимает 9-е место в рейтинге WTA.

В 2025 году именно Свитолина среди украинок получила наибольшие призовые — более $2 млн за сезон.

Спортсменка сотрудничает с несколькими крупными брендами, такими как: Adidas, Wilson, Hublot, Nova Post и другими — эти контракты приносят ей значительные суммы.

По оценке Sportskeeda , чистый капитал Элины Свитолиной на 2025 год составлял примерно $10 млн — это сумма, включающая призовые, спонсорские контракты и другие источники дохода.

