Рейтинг WTA 2026: хто перший у світовому рейтингу тенісисток та заробляє мільйони доларів

Рейтинг WTA — це таблиця найсильніших тенісисток світу, яку веде Жіноча тенісна асоціація — Women’s Tennis Association.

Він показує, хто зараз у лідерах, яке місце займає кожна спортсменка і скільки очок вона набрала за результати на турнірах протягом останніх 52 тижнів.

Хто лідирує у рейтингу WTA — читай про теннисисток, які нині мають найвищі позиції у рейтингу.

Рейтинг теннисисток WTA на період 16-22 лютого 2026

Рейтинг WTA оновлюється щотижня, залежно від результатів матчів та турнірів, і саме від нього залежить посів на турнірах: хто з ким гратиме у перших раундах.

Теннисистки змагаються, щоб захистити або підняти свої очки. Вплинути на їхню позицію у таблиці можуть перемоги (чи поразки) на турнірах.

Оновлені дані виглядають так:

Рейтинг WTA сам по собі не дає прямих виплат, але високі позиції відкривають доступ до великих турнірів зі значними призовими.

Крім цього, лідерки заключають дорогі спонсорські та рекламні контракти, які часто приносять набагато більше, ніж призові.

За підсумками 2025 року ТОП-5 найвищих доходів серед WTA‑тенісисток виглядав таким чином:

Коко Гофф— приблизно $33 млн

Аріна Соболенко — близько $30 млн загального доходу

Іга Свьонтек — приблизно $25.1 млн.

Чжен Цінвень — близько $22.6 млн.

Медісон Кіз — близько $13.4 млн

Українська теннисистка Еліна Світоліна нині посідає 9 місце у рейтингу WTA.

У 2025 році саме Світоліна серед українок отримала найбільше призових — більше $2 млн за сезон.

Спортсменка співпрацює з кількома великими брендами, такими як: Adidas, Wilson, Hublot, Nova Post та іншими — ці контракти значно приносять їй чималі суми.

За оцінкою Sportskeeda чистий капітал Еліни Світоліної станом на 2025 рік становив приблизно $10 млн — це сума, яка включає призові гроші, спонсорські угоди та інші джерела доходу.

Читай також в нашому іншому матеріалі: Ціни у доларах! Світоліна чесно відповіла, скільки коштує великий теніс.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!