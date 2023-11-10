Освоить новую профессию, сделать резюме и найти работодателя: 1000 женщин-переселенцев смогут пройти IT-курсы

Переселенцев пытаются поддерживать не только выплатами, но и предлагают обучение, чтобы в будущем они могли трудоустроиться.
Сейчас активно развивается сфера ІТ, поэтому Projector Foundation запускает курс для 1000 женщин-переселенцев бесплатно. Женщины смогут получить обучение по 13 разным направлениям.
Эта инициатива стала возможной благодаря финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Минэкономики Украины. Пройти курсы могут совершеннолетние безработные женщины, вынужденно выехавшие из-за войны за границу, или являющиеся внутренними переселенцами.
Чтобы пройти курсы, нужно иметь документ, удостоверяющий статус перемещенного лица в соответствии со страной, в которой находится женщина, или иметь справку ВПЛ.
Подать заявку на обучение можно до 14 ноября 2023 года. Больше о регистрации можно узнать по ссылке, а заполнить заявку по форме.
При обучении переселенки смогут получить как теоретические знания, так и практический опыт. После прохождения курсов будут иметь готовый проект для портфолио и сертификат о прохождении курса.
HR поможет подготовить резюме, и женщины получат доступ к сервису LEZO, где смогут найти потенциального работодателя. А также будет доступ к онлайн-библиотеке с более чем 640 лекциями от экспертов из украинских и мировых компаний.
Направления, по которым можно пройти обучение:
Начинать новое дело всегда страшно. Ранее мы рассказывали, как войти в IT девушкам.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.