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Освоить новую профессию, сделать резюме и найти работодателя: 1000 женщин-переселенцев смогут пройти IT-курсы

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 ноября 2023, 12:00
Безкоштовні IT-курси для переселенок: як зареєструватися
Фото: Pexels

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