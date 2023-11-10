Освоить новую профессию, сделать резюме и найти работодателя: 1000 женщин-переселенцев смогут пройти IT-курсы

Переселенцев пытаются поддерживать не только выплатами, но и предлагают обучение, чтобы в будущем они могли трудоустроиться.

Сейчас активно развивается сфера ІТ, поэтому Projector Foundation запускает курс для 1000 женщин-переселенцев бесплатно. Женщины смогут получить обучение по 13 разным направлениям.

ІТ-курсы для переселенцев: что известно

Эта инициатива стала возможной благодаря финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Минэкономики Украины. Пройти курсы могут совершеннолетние безработные женщины, вынужденно выехавшие из-за войны за границу, или являющиеся внутренними переселенцами.

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Чтобы пройти курсы, нужно иметь документ, удостоверяющий статус перемещенного лица в соответствии со страной, в которой находится женщина, или иметь справку ВПЛ.

Подать заявку на обучение можно до 14 ноября 2023 года. Больше о регистрации можно узнать по ссылке, а заполнить заявку по форме.

При обучении переселенки смогут получить как теоретические знания, так и практический опыт. После прохождения курсов будут иметь готовый проект для портфолио и сертификат о прохождении курса.

HR поможет подготовить резюме, и женщины получат доступ к сервису LEZO, где смогут найти потенциального работодателя. А также будет доступ к онлайн-библиотеке с более чем 640 лекциями от экспертов из украинских и мировых компаний.

Направления, по которым можно пройти обучение:

Graphic Design Beginning (2 группы по 20 человек, 3 месяца);

Illustration Beginning (1 группа, 20 человек, 3 месяца);

Motion Design Beginning (1 группа, 20 человек, 3 месяца);

IT Project Management (1 группа, 20 человек, 3 месяца);

Facebook & Instagram Targeting (2 группы по 25 человек, 2 месяца);

SEO Beginning (1 группа, 20 человек, 2 месяца);

Golang Beginning (1 группа, 20 человек, 3 месяца);

Python Beginning (3 группы по 20 человек, 3 месяца);

QA (3 группы по 20 человек, 4 месяца);

SMM for business (1 группа, 20 человек, 2 месяца);

Web Design Beginning (1 группа, 33 человека, 3 месяца);

UX Design Beginning (1 группа, 30 человек, 3 месяца);

Mobile Apps Design (1 группа, 30 человек, 2 месяца).

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