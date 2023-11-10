Освоїти нову професію, зробити резюме та знайти роботодавця: 1000 переселенок зможуть пройти IT-курси

Переселенців намагаються підтримувати не лише виплатами, а пропонують навчання, щоб у майбутньому вони могли працевлаштуватися.
Зараз активно розвивається сфера ІТ, тому Projector Foundation запускає курс для 1000 переселенок безкоштовно. Жінки зможуть отримати навчання з 13 різних напрямків.
Ця ініціатива стала можлива завдяки фінансовій підтримці ЄС та інформаційній підтримці Мінекономіки України. Пройти курси можуть повнолітні безробітні жінки, які вимушено виїхали через війну за кордон, або є внутрішніми переселенками.
Щоб пройти курси треба мати документ, який засвідчує статус переміщеної особи відповідно до країни, в якій перебуває жінка, або мати довідку ВПО.
Подати заявку на навчання можна до 14 листопада 2023 року. Більше про реєстрацію можна дізнатися за посиланням, а заповнити заявку за формою.
Під час навчання переселенки зможуть отримати як теоретичні знання, так і практичний досвід. Після проходження курсів матимуть готовий проект для портфоліо і сертифікат про проходження курсу.
HR допоможе підготувати резюме, й жінки отримають доступ до сервісу LEZO, де зможуть знайти потенційного роботодавця. А також матимуть доступ до онлайн-бібліотеки з більш ніж 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній.
Напрями, за якими можна пройти навчання:
Розпочинати нову справу завжди страшно. Раніше ми розповідали, як увійти в IT дівчатам.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.