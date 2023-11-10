Освоїти нову професію, зробити резюме та знайти роботодавця: 1000 переселенок зможуть пройти IT-курси

Переселенців намагаються підтримувати не лише виплатами, а пропонують навчання, щоб у майбутньому вони могли працевлаштуватися.

Зараз активно розвивається сфера ІТ, тому Projector Foundation запускає курс для 1000 переселенок безкоштовно. Жінки зможуть отримати навчання з 13 різних напрямків.

ІТ-курси для переселенок: що відомо

Ця ініціатива стала можлива завдяки фінансовій підтримці ЄС та інформаційній підтримці Мінекономіки України. Пройти курси можуть повнолітні безробітні жінки, які вимушено виїхали через війну за кордон, або є внутрішніми переселенками.

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Щоб пройти курси треба мати документ, який засвідчує статус переміщеної особи відповідно до країни, в якій перебуває жінка, або мати довідку ВПО.

Подати заявку на навчання можна до 14 листопада 2023 року. Більше про реєстрацію можна дізнатися за посиланням, а заповнити заявку за формою.

Під час навчання переселенки зможуть отримати як теоретичні знання, так і практичний досвід. Після проходження курсів матимуть готовий проект для портфоліо і сертифікат про проходження курсу.

HR допоможе підготувати резюме, й жінки отримають доступ до сервісу LEZO, де зможуть знайти потенційного роботодавця. А також матимуть доступ до онлайн-бібліотеки з більш ніж 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній.

Напрями, за якими можна пройти навчання:

Graphic Design Beginning (2 групи по 20 осіб, 3 місяці);

Illustration Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);

Motion Design Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);

IT Project Management (1 група, 20 осіб, 3 місяці);

Facebook & Instagram Targeting (2 групи по 25 осіб, 2 місяці);

SEO Beginning (1 група, 20 осіб, 2 місяці);

Golang Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);

Python Beginning (3 групи по 20 осіб, 3 місяці);

QA (3 групи по 20 осіб, 4 місяці);

SMM for business (1 група, 20 осіб, 2 місяці);

Web Design Beginning (1 група, 33 особи, 3 місяці);

UX Design Beginning (1 група, 30 осіб, 3 місяці);

Mobile Apps Design (1 група, 30 осіб, 2 місяці).

Розпочинати нову справу завжди страшно. Раніше ми розповідали, як увійти в IT дівчатам.

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