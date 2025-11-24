Быть лучшей любой ценой: чем опасен перфекционизм

Мы хотим быть в любимом деле лучшими — работать лучше всех, делать все безупречно, с гордостью рассказывать о своих успехах.

Но именно с этого, незаметно для нас, часто и начинается перфекционизм — стремление делать все идеально, даже там, где это не нужно и невозможно.

Мы называем себя перфекционистами с гордостью. Указываем это в резюме, повторяем на собеседованиях, вспоминаем в разговорах с друзьями.

Но психологи предупреждают: то, что кажется силой, иногда тихо подтачивает изнутри — и вместо профессионального взлета приводит к выгоранию.

И именно этот момент труднее всего заметить: снаружи мы старательные и ответственные, а внутри — истощенные, напуганные возможной ошибкой и уверенные, что нужно еще лучше. Об этом пишет BBC.

Я знала, что от меня этого не требуют, но все равно боялась: история Асван

Асван признается, что на работе она живёт с ощущением постоянного напряжения.

Я понимаю, что одна ошибка не станет поводом меня уволить. Но внутри чувствую, что один промах — и все, — говорит она.

Психолог Сула Виндигассен объясняет, что такая тревога — частый спутник людей, которые привыкли гнаться за идеалом.

Перфекционизм часто идет рядом с низкой самооценкой и страхом провала. Именно этот страх нередко толкает к прокрастинации.

Асван вспоминает свой экзамен по вождению:

Я так боялась не сдать его с первого раза, что когда провалила — даже не пыталась пересдавать.

Откуда растут корни перфекционизма

Специалисты считают: стремление быть идеальным редко возникает само по себе. Его нередко формирует детство — школьная среда, завышенные ожидания родителей, фразы вроде будь хорошей, не подведи.

Перфекционизм не является диагнозом, но последствия — вполне реальные:

Тревожность;

Бессонница;

Истощение;

Хронический стресс;

Даже физические симптомы (например, ослабленный иммунитет).

Как разорвать замкнутый круг

Психолог предлагает начать с простого эксперимента: перед тем как делать что-то идеально, спросите себя — что худшее может произойти, если результат будет просто нормальным?

Запишите свои предположения и проверьте их на практике. У большинства людей реальность оказывается гораздо мягче, чем страхи.

И часто неидеальность открывает плюсы: ты ложишься спать вовремя, у тебя есть силы на личную жизнь и ты замечаешь, что продуктивность растет.

Я бывшая перфекционистка: как Дейна научилась себя останавливать

26-летняя Дейна много лет жила по принципу все или ничего. Она жертвовала отдыхом, здоровьем и отношениями ради результата. Это довело ее до выгорания.

Я начала вести дневник, чтобы отслеживать свои реакции. Читала книги, говорила с психологом. И постепенно поняла, что перфекционизм — не путь к большому успеху, а короткая дорога к нервному срыву, — говорит она.

Теперь Дейна позволяет себе совершать ошибки:

Я делаю все, что в моих силах. Это не всегда идеально — и это нормально. То, что я делаю, уже достаточно.

Спортсмены, например, умеют снижать нагрузку при травме — и это не уничтожает их мотивацию. Это и есть здоровое стремление к высокому.

Психолог Сула Виндегассен подчеркивает: работа над собой часто неприятна — и это нормально.

Дискомфорт, который ты чувствуешь, — не сигнал остановиться. Это знак, что ты движешься в правильном направлении, — подытоживает специалистка.

