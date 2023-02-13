Плавать на волнах вдохновения: что такое состояние потока и как его достичь при любых обстоятельствах

Как часто мы теряемся в поисках вдохновения. Кому-то может показаться, что такое состояние для работы нужно разве что представителям творческих профессий. Однако это не совсем так.

Состояние, которое характеризуется высоким уровнем вдохновения и концентрации, можно называть потоком.

Такое название предложил американский психолог Михай Чиксентмигаи, который также утверждал, что чувствовать его и пользоваться им может кто угодно.

Сейчас также смотрят

Что происходит с мозгом в состоянии потока

В состоянии потока активность префронтальной коры мозга снижается, поэтому человек чувствует, как исчезают излишние размышления и увеличивается уровень концентрации внимания.

Кроме того, эти структуры мозга принимают участие в предвкушении вознаграждения за достижение определенной цели.

Какие чувства характерны для состояния потока

концентрация и сосредоточенность

контроль над процессом

потеря ощущения времени

освобождение сознания от забот

понимание своей цели

быстрые результаты работы

Как научиться создавать состояние потока

Бизнес-тренер Оксана Пацеля рассказывает изданию WoMo, что можно научиться создавать состояние потока. А самое приятное, что это сможет сделать кто-либо и в любой профессии — стоит только придерживаться плана.

Учиться концентрации

Конечно, ничто не приходит просто так без усилий. И умение концентрироваться не появится в мгновение ока, ведь этому нужно учиться.

Прежде всего нужно понимать, что концентрации на задании может мешать беспокойство или избыток задач. Поэтому если тебя занимают лишние мысли, то нужно их записать на бумаге или в заметках телефона.

Также сконцентрироваться может помочь расслабляющая деятельность. Ее лучше выполнять, прежде чем садиться за важное дело. Это может быть теплый душ, прогулка, или просто любимый чай.

Еще одна вещь, которая может мешать потоку, — это страх перед большой задачей. Поэтому его следует разделить на последовательные шаги. Таким образом, будет понятен план действий, который не позволит потеряться в процессе работы.

Ко всем этим процессам можно добавить несколько вещей, которые тоже способствуют увеличению уровня концентрации. Это могут быть дыхательные упражнения, приятная музыка, любимые ароматы, или фильмы.

А самое важное — сделать привычкой все свои действия, направленные на повышение концентрации. Таким образом, мозг сможет сформировать устойчивые нейронные связи и привыкнуть реагировать на определенные стимулы, чтобы быстро сконцентрироваться.

Заниматься любимым делом

Может звучать довольно странно, но до сих пор некоторые забывают о том, что работа может и должна доставлять удовольствие. Найти такую бывает довольно сложно, но именно такая деятельность может не только доставить радость, но и сделать человека более эффективным.

В любимом деле состояние потока чаще всего может возникать естественно, ведь человек будет увлечен.

Однако следует отметить, что в любой работе можно попытаться найти приятные моменты. Поэтому именно с них можно начать свой день, чтобы настроиться на продуктивную деятельность и даже доставить удовольствие от работы, которая раньше не очень нравилась.

Повисить планку задач

Также один из важных фрагментов состояния потока — это желание расти и повышать свой уровень профессионализма. Ведь даже любимая работа может стать немного скучной, если не приносит в жизнь новизны.

Если ты начинаешь что-либо делать машинально, то уровень удовольствия от выполнения заданий уменьшается. Поэтому, когда чувствуешь скуку от задач, попробуй повысить их уровень сложности.

Можно попытаться изучить какую-то новую информацию, или же попытаться внедрить новый подход к задачам. Именно развитие компетенций впоследствии поможет не только повысить качество твоей работы, но и удовлетворить результаты и чувство профессионального роста.

Как создать состояние потока в команде

Как отмечает карьерная консультантка Ульяна Ходоровская, состояние поточного мышления в команде тоже не возникает мгновенно и на его развитие нужно время.

В первую очередь можно начать с простых правил, которые будут комфортны для всех. Например, можно попытаться отказаться от использования телефонов в определенные часы, выключать полностью звуки уведомлений, или даже убрать все лишнее из виду.

Чтобы войти в состояние потока, следует осознать, когда вы вместе пребываете в гармонии.

Также следует понимать, что люди в команде не могут быть абсолютно идентичными, поэтому нужно учитывать индивидуальные особенности. Очень важно знать, когда тот или иной человек может демонстрировать максимальную активность и организовывать рабочий процесс с учетом этого.

Кроме того, команда может быть эффективна, даже если не работает вместе в одном месте. Так что следует создать рабочую атмосферу, в которой каждый будет работать в комфортных обстоятельствах, которые и будут способствовать повышению эффективности.

А хорошим стимулом для развития могут стать индивидуальные неординарные задачи, отвечающие сильным сторонам определенного участника команды. Таким образом, он или она будет развиваться и одновременно испытывать удовольствие от результата.

Также вдохновлять может и собственное дело, которое когда-то могло казаться только мечтой. Читай, как получить деньги на развитие стартапа.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!