$5000 для 24 победителей: как получить деньги на развитие стартапа

Жизнь и развитие разных отраслей в Украине продолжается, несмотря на войну. В частности не прекращается и развитие науки и инноваций.
Значительный толчок к развитию и реализации новых инновационных стартапов в Украине даст проект Science&Business — GIST Pitch Days.
Его организовывают Украинский фонд стартапов, Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины при поддержке партнера — инициативы Глобальные инновации через науку и технологии GIST.
В рамках мероприятия все желающие могут презентовать свои проекты и услышать полезные отзывы от экспертов. А по результатам презентаций 24 лучших украинских стартапа получат финансовую поддержку от GIST в размере $5000.
Зарегистрироваться может каждый, кто имеет свой разработанный стартап в одной из предложенных сфер:
Если твой стартап подходит по сфере и вполне может посоревноваться с другими инновационными разработками, можешь переходить к регистрации.
Заявки на участие можно посылать до 20 февраля включительно по этой ссылке.
Если ты творческий(-ая), хочешь менять мир собственными инновациями к лучшему, но не знаешь, с чего начать, предлагаем ознакомиться с бесплатным курсом о стартапах от Google. Больше информации об этом найдешь в нашем материале.
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