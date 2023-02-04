$5000 для 24 победителей: как получить деньги на развитие стартапа

Жизнь и развитие разных отраслей в Украине продолжается, несмотря на войну. В частности не прекращается и развитие науки и инноваций.

Значительный толчок к развитию и реализации новых инновационных стартапов в Украине даст проект Science&Business — GIST Pitch Days.

Его организовывают Украинский фонд стартапов, Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины при поддержке партнера — инициативы Глобальные инновации через науку и технологии GIST.

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В рамках мероприятия все желающие могут презентовать свои проекты и услышать полезные отзывы от экспертов. А по результатам презентаций 24 лучших украинских стартапа получат финансовую поддержку от GIST в размере $5000.

Что нужно для участия

Зарегистрироваться может каждый, кто имеет свой разработанный стартап в одной из предложенных сфер:

здравоохранения;

агро- и биотехнологий;

энергетики и экологии;

промышленности и инфраструктуры.

Если твой стартап подходит по сфере и вполне может посоревноваться с другими инновационными разработками, можешь переходить к регистрации.

Заявки на участие можно посылать до 20 февраля включительно по этой ссылке.

Если ты творческий(-ая), хочешь менять мир собственными инновациями к лучшему, но не знаешь, с чего начать, предлагаем ознакомиться с бесплатным курсом о стартапах от Google. Больше информации об этом найдешь в нашем материале.

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