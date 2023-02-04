$5000 для 24 переможців: як отримати гроші на розвиток стартапу

Життя та розвиток різних галузей в Україні продовжується попри війну. Зокрема, не припиняється і розвиток науки та інновацій.

Значний поштовх до розвитку та втілення нових інноваційних стартапів в Україні дасть проект Science&Business — GIST Pitch Days.

Його організовують Український фонд стартапів, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти та науки України за підтримки партнера — ініціативи Глобальні інновації через науку та технології GIST.

Зараз також дивляться

В рамках заходу усі охочі можуть презентувати власні проекти та почути корисні відгуки від експертів. За результатами презентацій 24 найкращих українських стартапи отримають фінансову підтримку від GIST у розмірі $5000.

Що треба для участі

Зареєструватися може кожен, хто має власний розроблений стартап в одній із запропонованих сфер:

охорони здоров’я;

агро- та біотехнологій;

енергетики та екології;

промисловості та інфраструктури.

Якщо твій стартап підходить за сферою й цілком може позмагатися з іншими інноваційними розробками, можеш переходити до реєстрації.

Заявки на участь можна надсилати до 20 лютого включно за цим посиланням.

Якщо ти креативний(-а), маєш бажання змінювати світ власними інноваціями на краще, але не знаєш, із чого почати, пропонуємо ознайомитися з безоплатним курсом про стартапи від Google. Більше інформації про це знайдеш у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.