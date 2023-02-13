Плавати на хвилях натхнення: що таке стан потоку та як його досягти за будь-яких обставин

Як часто ми губимось у пошуках натхнення. Комусь може здаватись, що такий стан для роботи потрібен хіба що представникам творчих професій. Однак це не зовсім так.

Стан, який характеризується високим рівнем натхнення та концентрації, можна ще називати потоком.

Таку назву запропонував американський психолог Міхай Чіксентмігаї, який також стверджував, що відчувати його та користуватись ним може будь-хто.

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Що відбувається з мозком у стані потоку

У стані потоку активність префронтальної кори мозку знижується, тому людина відчуває, як зникають зайві роздуми та збільшується рівень концентрації уваги.

Крім того, ці структури мозку беруть участь у передчутті винагороди за досягнення певної мети.

Які почуття характерні стану потоку

концентрація і зосередженість

контроль над процесом

втрата відчуття часу

звільнення свідомості від турбот

розуміння своєї мети

швидкі результати роботи

Як навчитись створювати стан потоку

Бізнес-тренерка Оксана Пацеля розповідає виданню WoMo, що можна навчитися створювати стан потоку. А найбільш приємне, що це зможе зробити будь-хто та у будь-якій професії — варто лише дотримуватись плану.

Вчитися концентрації

Звісно, ніщо не приходить просто так без докладених зусиль. І вміння концентруватись не з’явиться в одну мить, адже цьому потрібно вчитися.

Насамперед потрібно розуміти, що концентрації на завданні може заважати занепокоєння, або ж надлишок завдань. Тому якщо тебе займають зайві думки, то потрібно їх записати на папері, або ж у нотатках телефону.

Також сконцентруватись може допомогти діяльність, яка розслабляє. Її краще виконувати перед тим, як сідати за важливу справу. Це може бути теплий душ, прогулянка, або ж просто улюблений чай.

Ще одна річ, яка може заважати потоку, — це страх перед великим завданням. Тому його варто розділити на послідовні кроки. Таким чином буде зрозумілий план дій, який не дасть змоги загубитись у процесі роботи.

До усіх цих процесів також можна додати кілька речей, які теж сприяють збільшенню рівня концентрації. Це можуть бути дихальні вправи, приємна музика, улюблені аромати, або ж фільми.

А найважливіше — зробити звичкою всі свої дії, що спрямовані на підвищення концентрації. Таким чином мозок зможе сформувати стійкі нейронні зв’язки та звикнути реагувати на певні стимули, щоб швидко сконцентруватись.

Займатись улюбленою справою

Може звучати досить дивно, але й досі дехто забуває про те, що робота може та має приносити задоволення. Знайти таку буває досить складно, але саме така діяльність може не лише принести радість, але й зробити людину більш ефективною.

В улюбленій справі стан потоку найчастіше може виникати природно, адже людина буде захоплена.

Однак варто зазначити, що у будь-якій роботі можна спробувати знайти приємні моменти. Тому саме з них можна розпочати свій день, щоб налаштуватись на продуктивну діяльність та навіть принести задоволення від роботи, яка раніше не надто подобалась.

Підвищити планку завдань

Також один з важливих фрагментів стану потоку — це бажання рости та підвищувати свій рівень професіоналізму. Адже навіть улюблена робота може стати трохи нудною, якщо не приносить у життя новизни.

Якщо ти починаєш щось робити машинально, то рівень задоволення від виконання завдань зменшується. Тому коли відчуваєш нудьгу від завдань, спробуй підвищити їхній рівень складності.

Можна спробувати вивчити якусь нову інформацію, або ж спробувати впровадити новий підхід до задач. Саме розвиток компетенцій згодом допоможе не лише підвищити якість твоєї роботи, але й відчути задоволення від результатів та відчуття професійного росту.

Як створити стан потоку в команді

Як зазначає кар’єрна консультантка Уляна Ходорівська, стан потокового мислення у команді теж не виникає миттєво й на його розвиток потрібен час.

Насамперед можна почати з простих правил, які будуть комфортні для всіх. Наприклад, можна спробувати відмовитись від використання телефонів у певні години, вимикати повністю звуки сповіщень, або ж навіть прибрати все зайве з поля зору.

Щоб увійти в стан потоку варто усвідомити, коли ви разом перебуваєте в гармонії.

Також варто розуміти, що люди в команді не можуть бути абсолютно ідентичними, тому потрібно враховувати індивідуальні особливості. Надзвичайно важливо знати, коли та чи інша людина може демонструвати максимальну активність і організовувати робочий процес з огляду на це.

Крім того, команда може бути ефективною, навіть якщо не працює разом в одному місці. Тож варто створити робочу атмосферу, у якій кожен буде працювати у комфортних обставинах, які й будуть сприяти підвищенню ефективності.

А гарним стимулом для розвитку можуть стати індивідуальні неординарні завдання, які будуть відповідати сильним сторонам певного учасника команди. Таким чином він чи вона буде розвиватись та водночас відчувати задоволення від результату.

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