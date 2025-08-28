DIVAS DO BUSINESS: что ждет тебя на женской конференции в Киеве

Мир вокруг меняется чуть ли не каждую секунду. Война научила нас не откладывать планы на потом, а жить здесь и сейчас, принимать решения и брать ответственность за собственное будущее.
Самореализация, сила сообщества и поддержка друг друга стали основой и жизненной необходимостью.
Именно в такой атмосфере 20 сентября в Киеве состоится женская конференция DIVAS DO BUSINESS — событие, которое станет стартом для новых идей, решений, смелых шагов и, конечно же, поддержки.
DIVAS DO BUSINESS: восемь часов практики и вдохновения
В Pochayna Event Hall соберутся более 1 500 участниц. Это будет день, когда знакомства превращаются в партнерства, когда опыт других помогает найти свой собственный путь.
Организатор — украинский бренд женской одежды GEPUR — обещает качественный контент и программу, в которой соединили практические знания, глубокие разговоры и вдохновение для дальнейшего развития.
Хто виступатиме на DIVAS DO BUSINESS
На сцене прозвучат выступления шести спикеров, каждая из которых прошла свой путь изменений:
- Ярослава Гресь — о смелости прыгать в неизвестное и начинать все с нуля;
- Рамина Эсхакзай — о создании личного бренда в медиа;
- Елена Адамова — о превращении страхов в движущую силу;
- Инна Мирошниченко — о том, как сделать первый шаг от идеи к действию;
- Таня Стороженко — о современных методах построения персонального бренда;
- Анастасия Скальницкая — о масштабировании нишевой экспертизы во влиятельный бренд.
Вести мероприятие будет телеведущая и Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко.
Мероприятие имеет и благотворительную составляющую: часть средств от продажи билетов пойдет в фонд Маши Ефросининой Успешная, который помогает женщинам, пострадавшим от войны.
Это означает, что твой шаг к собственным изменениям станет поддержкой для тех, кто сейчас особенно в этом нуждается.
Почему стоит посетить
Есть ли в твоем арсенале фразы — Я не готова, Сейчас не время, Немного подожду? Организаторы обещают, что после конференции ты почувствуешь перемены и сможешь смело сказать себе: “Когда, как не сейчас?”.
Больше деталей и билеты: по ссылке.
