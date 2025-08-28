DIVAS DO BUSINESS: что ждет тебя на женской конференции в Киеве

Мир вокруг меняется чуть ли не каждую секунду. Война научила нас не откладывать планы на потом, а жить здесь и сейчас, принимать решения и брать ответственность за собственное будущее.

Самореализация, сила сообщества и поддержка друг друга стали основой и жизненной необходимостью.

Именно в такой атмосфере 20 сентября в Киеве состоится женская конференция DIVAS DO BUSINESS — событие, которое станет стартом для новых идей, решений, смелых шагов и, конечно же, поддержки.

DIVAS DO BUSINESS: восемь часов практики и вдохновения

В Pochayna Event Hall соберутся более 1 500 участниц. Это будет день, когда знакомства превращаются в партнерства, когда опыт других помогает найти свой собственный путь.

Организатор — украинский бренд женской одежды GEPUR — обещает качественный контент и программу, в которой соединили практические знания, глубокие разговоры и вдохновение для дальнейшего развития.

Хто виступатиме на DIVAS DO BUSINESS

На сцене прозвучат выступления шести спикеров, каждая из которых прошла свой путь изменений:

— о смелости прыгать в неизвестное и начинать все с нуля; Рамина Эсхакзай — о создании личного бренда в медиа;

— о превращении страхов в движущую силу; Инна Мирошниченко — о том, как сделать первый шаг от идеи к действию;

— о современных методах построения персонального бренда; Анастасия Скальницкая — о масштабировании нишевой экспертизы во влиятельный бренд.

Вести мероприятие будет телеведущая и Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко.

Мероприятие имеет и благотворительную составляющую: часть средств от продажи билетов пойдет в фонд Маши Ефросининой Успешная, который помогает женщинам, пострадавшим от войны.

Это означает, что твой шаг к собственным изменениям станет поддержкой для тех, кто сейчас особенно в этом нуждается.

Почему стоит посетить

Есть ли в твоем арсенале фразы — Я не готова, Сейчас не время, Немного подожду? Организаторы обещают, что после конференции ты почувствуешь перемены и сможешь смело сказать себе: “Когда, как не сейчас?”.

