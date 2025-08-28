DIVAS DO BUSINESS: що чекає тебе на жіночій конференції в Києві

Світ навколо змінюється ледь не щосекунди. Війна навчила нас не відкладати плани на потім, а жити тут і зараз, ухвалювати рішення й брати відповідальність за власне майбутнє.

Самореалізація, сила ком’юніті й підтримка одне одного стали базою і життєвою необхідністю.

Саме в такій атмосфері 20 вересня у Києві відбудеться жіноча конференція DIVAS DO BUSINESS — подія, яка стане стартом для нових ідей, рішень, сміливих кроків і звісно ж — підтримки.

DIVAS DO BUSINESS: вісім годин практики й натхнення

У Pochayna Event Hall зберуться понад 1 500 учасниць. Це буде день, коли знайомства перетворюються на партнерства, коли досвід інших допомагає знайти свій власний шлях.

Організатор — український бренд жіночого одягу GEPUR — обіцяє якісний контент та програму, у якій поєднали практичні знання, глибокі розмови та натхнення для подальшого розвитку.

Хто виступатиме на DIVAS DO BUSINESS

На сцені прозвучать виступи шести спікерок, кожна з яких пройшла власний шлях змін:

Ярослава Гресь — про сміливість стрибати у невідоме й починати все з нуля;

— про сміливість стрибати у невідоме й починати все з нуля; Раміна Есхакзай — про створення особистого бренду у медіа;

— про створення особистого бренду у медіа; Олена Адамова — про перетворення страхів на рушійну силу;

— про перетворення страхів на рушійну силу; Інна Мірошниченко — про те, як зробити перший крок від ідеї до дії;

— про те, як зробити перший крок від ідеї до дії; Таня Стороженко — про сучасні методи побудови персонального бренду;

— про сучасні методи побудови персонального бренду; Анастасія Скальницька — про масштабування нішевої експертизи у впливовий бренд.

Вести захід буде телеведуча та Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко.

Подія має і благодійний вимір: частина коштів від продажу квитків піде до фонду Маші Єфросініної Успішна, який допомагає жінкам, що постраждали від війни.

Це означає, що твій крок до власних змін стане підтримкою для тих, хто зараз особливо цього потребує.

Чому варто відвідати

Чи є у твоєму арсеналі фрази — Я не готова, Не на часі, Трохи почекаю? Організатори обіцяють, що після конференції ти відчуєш зміни і зможеш сміливо сказати собі: “Коли, як не зараз?”.

Кожна учасниця має шанс написати власну нову історію — сміливішу, впевненішу й масштабнішу.

Більше деталей і квитки: за посиланням.

