Дотация на коров 2024: сколько возмещения получат фермеры на одно животное

В Украине много аграриев и фермеров, которые занимаются выращиванием разных культур или держат скот. Государство всячески пытается поддерживать владельцев хозяйств и полей. В 2024 году возобновят дотации на содержание крупного рогатого скота. Мы расскажем, какую сумму могут получить фермеры.

Дотация на крупный рогатый скот 2024 года: что известно

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что в этом году аграрии, в том числе из деоккупированных областей, могут снова воспользоваться государственными программами поддержки.

Дотации — это доплата из государственного бюджета для сбалансирования бюджетов более низких уровней (разновидность субсидии).

Министр объяснил, что аграрии с деоккупированных территорий, которые обрабатывают до 120 га, смогут получить за один гектар 8000 грн безвозвратной помощи. Аграрии из областей, которые не были оккупированы — 4000 грн.

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Фермеры, имеющие от 3 до 100 коров, смогут получить 7000 грн на одну голову, те, кто выращивает до 500 голов коз и овец — по 2000 грн на одну особь.

— В госбюджете на этот год заложено 200 млн гривен на компенсацию агропредпринимателям закупки оборудования для орошения. Это дождевальные машины, прокладка труб, подвод воды, закладка капельного полива, — акцентировал Высоцкий.

Также в 2024 году заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Предприниматели, которые обрабатывают до 500 га, могут получить гарантию на кредит. Продолжаются основные программы поддержки малых и средних предпринимателей — Доступные кредиты 5-7-9 и гранты на развитие садов и теплиц. Максимальная сумма гранта на теплицы — 7 млн грн, на сады — 10 млн грн.

Ранее мы рассказывали о фиксированном сельскохозяйственном налоге в Украине. Читай, что это такое и кому нужно платить.

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