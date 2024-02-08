Дотація на корів 2024: скільки відшкодування отримають фермери на одну тварину

В Україні багато аграріїв та фермерів, які займаються вирощуванням різних культур чи тримають худобу. Держава усіляко намагається підтримувати власників господарств та полів. У 2024 році відновлять дотації на утримання великої рогатої худоби. Ми розповімо, яку суму можуть отримати фермери.

Дотація на велику рогату худобу 2024: що відомо

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що цього року аграрії, зокрема з деокупованих областей, можуть знову скористатись державними програмами підтримки.

Дотації — це доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів (різновид субсидії).

Міністр пояснив, що аграрії з деокупованих територій, які обробляють до 120 га, зможуть отримати за один гектар 8000 грн безповоротної допомоги. Аграрії з областей, які не були окупованими, — 4000 грн.

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Фермери, які мають від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7000 грн на одну голову, ті, хто вирощує до 500 голів кіз та овець, — по 2000 грн на одну особину.

— У держбюджеті на цей рік закладено 200 млн гривень на компенсацію агропідприємцям закупівлі обладнання для зрошення. Це дощувальні машини, прокладка труб, підведення води, закладка крапельного зрошення, — акцентував Висоцький.

Також у 2024 році запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит. Продовжено основні програми для підтримки малих та середніх підприємців — Доступні кредити 5-7-9 та гранти на розвиток садів і теплиць. Максимальна сума гранту на теплиці — 7 млн грн, на сади — 10 млн грн.

Раніше ми розповідали про фіксований сільськогосподарський податок в Україні. Читай, що це таке та кому потрібно сплачувати.

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