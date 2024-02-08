Дотація на корів 2024: скільки відшкодування отримають фермери на одну тварину

В Україні багато аграріїв та фермерів, які займаються вирощуванням різних культур чи тримають худобу. Держава усіляко намагається підтримувати власників господарств та полів. У 2024 році відновлять дотації на утримання великої рогатої худоби. Ми розповімо, яку суму можуть отримати фермери.
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що цього року аграрії, зокрема з деокупованих областей, можуть знову скористатись державними програмами підтримки.
Дотації — це доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів (різновид субсидії).
Дотації — це доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів (різновид субсидії).
Міністр пояснив, що аграрії з деокупованих територій, які обробляють до 120 га, зможуть отримати за один гектар 8000 грн безповоротної допомоги. Аграрії з областей, які не були окупованими, — 4000 грн.
Фермери, які мають від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7000 грн на одну голову, ті, хто вирощує до 500 голів кіз та овець, — по 2000 грн на одну особину.
— У держбюджеті на цей рік закладено 200 млн гривень на компенсацію агропідприємцям закупівлі обладнання для зрошення. Це дощувальні машини, прокладка труб, підведення води, закладка крапельного зрошення, — акцентував Висоцький.
Також у 2024 році запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит. Продовжено основні програми для підтримки малих та середніх підприємців — Доступні кредити 5-7-9 та гранти на розвиток садів і теплиць. Максимальна сума гранту на теплиці — 7 млн грн, на сади — 10 млн грн.
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