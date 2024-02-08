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Дотація на корів 2024: скільки відшкодування отримають фермери на одну тварину

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 18:15
Дотація на корів 2024: що відомо про бюджетні дотації на утримання ВРХ
Фото: Pexels

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