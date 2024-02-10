Как компаниям готовиться к возвращению ветеранов. Рассказывает Ивона Костина, соучредительница Veteran Hub

Работодатели должны уже сейчас внедрять новые возможности и способы адаптации для ветеранов, возвращающихся с войны. Через что проходят ветераны, когда возвращаются с войны? Что для них тяжелее всего? И что может сделать каждый из нас — читай в материале.

Как Veteran Hub готовится к возвращению ветеранов

Ивона Костина, соучредительница Veteran Hub:

В 2016 году мы придумали Ветеран Хаб и до сих пор каждый день поддерживаем воинов и их любимых, которые возвращаются после службы. Мы создаем дружеские просторы, предоставляем профессиональные психо-социальные услуги и изучаем их путь, чтобы лучше делать свою работу.

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*Veteran Hub или Ветеран Хаб — сеть поддержки воинов и их близких, основанная в сотрудничестве между ОО Побратимы, Фондом Виктора Пинчука и Фондом Елены Пинчук в Киеве в 2018 году. Сегодня Veteran Hub — сеть пространств, мобильные офисы и линия поддержки для ветеранов и их любимых.

За нашим столом в коворкинге, как и за столом почти каждой команды в Украине, не хватает шуток Артема, метких слов Максима, Павла, который всегда знал, где и что лежит. Не хватает Дарьи с книгой на рецепции и Дмитрия, который вечно опаздывает.

Все они, как и еще более 30% моих коллег стали в ряды сил обороны в марте 2022-го, а почти каждый и каждая, кто остался, ждут возвращения близких со службы. Мне самой удалось разделить с ветеранами уже более восьми лет своего пути как подруге, коллеге и работодателю.

— Говоря о военных, гражданские люди часто представляют лишь драматическую сторону службы во время войны: обстрелы, окопы, холод и жара. И это действительно так. Однако цена, которую платят военные, становясь на защиту каждого из нас, состоит из множества других, менее заметных частей:

постепенной потери связи с собственной гражданской идентичностью, когда жизнь в армии становится новой нормой, а прошлых себя уже даже сложно вспомнить;

времени с родными, которое невозможно прожить вторично;

суженного к нескольким дням горизонта планирования и мечтаний и призрачного видения будущего, в котором завтра очень вероятно может не наступить;

потери собратьев и отсутствие времени для того, чтобы прожить собственное горе;

огромной физической нагрузки, стресса и истощения, которые будут напоминать о себе на протяжении всей жизни.

В начале службы немногие представляют себя ветераном. Может даже казаться, что ветеранство произойдет с кем-нибудь другим, но не с тобой. Мы также как гражданские люди можем попадать в ловушку собственных предубеждений и бессознательно представлять военных и ветеранов разными людьми.

Однако путь ветерана — это путь воина. Война и военная служба также части пути. Как и переход к гражданской жизни. А человек, который сегодня отстраивает свою гражданскую реальность, год, два или десять назад собрал рюкзак и отправился на службу, до сих пор обладает всеми чертами, которые помогли ему на его пути.

Что происходит с ветеранами по возвращении со службы

В сентябре мы представили исследование “Путь Ветерана и ветеранки”*. Еще до полномасштабного вторжения мы опросили ветеранов и ветеранок российско-украинской войны, служивших в 2014-2020 годах.

Слушая сотни часов историй, мы узнали, что возвращение часто бывает внезапным. Далеко не все ветераны хотели завершать службу, хотя и должны были это сделать из-за ранений, возраста или других обстоятельств.

Те же, кто уволился по собственному желанию, часто называют это решение самым сложным в их жизни. Еще вчера они были военными, частью большого сообщества, работающего по своим правилам, в котором понятно, даже если некомфортно. Уже сегодня они гражданские. Как будто одни из нас — гражданские, но на самом деле еще не совсем.

*Путь ветерана и ветеранки — многолетнее исследование Veteran Hub и IREX, воплощенное в рамках Программы Реинтеграции Ветеранов при поддержке Государственного департамента США.

Кто-то демобилизуется, кто-то восстанавливается после ранений, кто-то возвращается из плена, и, наконец, гражданская жизнь начинается. После радости первых встреч часто наступает усталость. В случае военных, усталость на грани истощения.

Переход или начало гражданской жизни

Возвращение со службы может отдаленно напомнить возвращение домой из далекого путешествия. Все очень знакомо, а вместе с тем по-своему ново.

Отложив свою жизнь, чтобы совершить путешествие, ты возвращаешься к тому, что оставил позади. К семье, если она есть, домой, если он есть, к остаткам сбережений, работе, которую делал до того, как уехал, и смыслу, которым она наделяла твою прошлую жизнь.

Нужно привыкнуть к этой новизне и почувствовать, насколько тебе подходят собственные вещи в шкафу. Подходит ли все еще эта жизнь тебе по размеру, которую ты оставил позади.

Переход от военной службы — это также изменение статусов, обязанностей, определений, которые можно проще описать как бюрократию, которой не видно конца. У некоторых ветеранов в это время не на что опираться, кроме них самих. Может не быть имущества, денег, здоровья или отношений. У этих людей отдых, каким бы он ни был важным на этом этапе, не будет среди приоритетов.

Вероятно, в первый период по возвращении со службы в компании на собеседования придут те люди, которые ищут не столько призвание и служение высшей цели, а скорее те, которым нужен заработок. И это нормально. Со временем они отыщут новую цель.

Приоритеты для ветеранов и ветеранок на этом этапе:

Дружественный отбор

Постепенный онбординг

Время на отдых от службы

Забота о себе

Чтобы заново почувствовать себя гражданским человеком, могут уйти годы. Постепенно тело расслабляется, а человек привыкает к новому расписанию дня, условиям сна, опасностям или наоборот безопасности гражданского мира.

Расслабленное после войны тело часто болит. Болезни и состояния, казавшиеся незначительными во время службы, начинают напоминать о себе и даже превращаются в хронические проблемы.

Опыт войны как тяжелая коробка, которую ставишь на землю только в безопасности.

— Ветераны, которые не получили ранений, обычно начинают заботиться о себе не сразу после возвращения, однако им необходимо будет позаботиться о себе, чтобы отстроить свою жизнь и благополучие. На этом этапе они могут нуждаться в большем понимании работодателей. В зависимости от того, как человек чувствует себя, он будет нуждаться в соответствующей поддержке.

Например, есть ветераны, работающие с нарушениями сна. Их график может взлететь и они не будут спать по ночам. Кому-то может быть некомфортно в производственной среде с ее звуками и освещением. И не потому что, как популярно считать, ветеранов пугают громкие звуки, а банально потому, что постоянно болит голова.

Приоритеты для ветеранов и ветеранок на этом этапе:

Медицинское страхование, отвечающее потребностям

Гибкий подход к графику

Доступность корпоративных программ

Изобретение себя нового или новой

Этап заботы о себе и понимание своих потребностей часто накладывается по времени с этапом обретения себя нового. На этом этапе ветераны часто могут менять работу, учиться новому, знакомиться с новыми людьми и стремиться найти выражение своей истории войны. Этот поиск — нормальная часть пути.

Понимая, как мне в этой новой реальности со всем моим опытом, я буду искать ту среду, тех людей и дела, которые мне близки и интересны. И могу их найти не с первой попытки.

Приоритеты для ветеранов и ветеранок на этом этапе:

Карьерные консультации

Обучение и переквалификация

Вовлечь в сообщества по интересам

Укоренение

При лучших обстоятельствах забота о себе и поиск новых опор со временем приведут к укоренению: состояния, когда ветераны снова будут представлять собственное будущее, иметь силы и ресурсы, чтобы заботиться о других и служить собственному ощущению призвания. Добросовестно и упорно.

На этом этапе вы сможете увидеть, как и сотни компаний в мире, что ветераны, люди с опытом войны — достояние для вашей компании. Если вам удастся зажечь их своей миссией и привлечь к работе в команде с высокими ценностями, вы получите поддержку лояльных коллег, умеющих работать до последнего.

Но укоренение не наступает мгновенно. Возвращение требует времени. Сколько времени? Столько, сколько потребуется. Нет расписания, дедлайна и КПЭ. Каждый ветеран и ветеранка идут своим путем и преодолевают испытания — каждый свои.

Научиться жить хорошо с опытом войны за спиной — это не очередная задача из списка на сегодня, а процесс, требующий усилий, рвения, понимания и поддержки. Возвращение тяжелое не потому, что с ветеранами что-то не так. А потому, что этот путь — продолжение испытания войной, а не облегчение от нее.

Говоря слова реинтеграция, возвращение, адаптация и другие, мы будто скрываем за громкими словами собственное непонимание: а что же бывает после службы? В худшем случае нам может показаться хорошей идеей поместить ветеранов куда-то после возвращения, где с ними сделают что-то и они выйдут оттуда гражданскими. Реальность не может быть дальше этой ужасной идеи.

Ветераны возвращаются домой — туда, откуда они пришли. Возвращение Ветеранов — это естественный процесс, который происходит в ежедневном живом общении с настоящим окружением, которое ветераны бережно выстраивают вокруг себя. Быть частью этого окружения — большая честь.

Роль работодателя — создать качественную рабочую среду для всех работников, в том числе и Ветеранов. Среда, в которой разные люди с разным опытом войны будут испытывать уважение и принятие, в котором ценности компании будут четко задекларированы, а работники будут видеть, какими действиями компания обеспечивает эти ценности.

Однако мы призываем воздержаться от громких обещаний и срочных решений. Строя собственный подход к привлечению ветеранов к своим командам, помните, что возвращение не имеет дедлайна, а любая поддержка должна быть доступна тогда, когда она необходима. Более того, путь ветерана может продолжаться годами, поэтому ваша поддержка должна быть устойчивой в течение этого времени, а не только в ближайшей перспективе.

Как нет двух одинаковых ветеранов, так и нет одинаковых команд. Каждое общество уникально, и имеет собственные договоренности о совместном труде.

Приоритеты для ветеранов и ветеранок на этом этапе:

Вовлечь в работу с новыми ветеранами

Дополнительное обучение

Наставничество

Как компаниям готовиться к возвращению ветеранов и ветеранок

С 2020 года Veteran Hub и IREX реализуют проект Praktyka*. Это бесплатный ресурс для работодателей, стремящихся улучшить свое сотрудничество с ветеранами и ветеранами: выработать собственную политику, улучшить культуру компании и достойно встретить ветеранов в гражданской среде.

*Praktyka проходит в рамках Программы Реинтеграции Ветеранов при поддержке Государственного Департамента США.

В этом году организация номинировала 14 компаний с лучшими политиками относительно ветеранов и ветеранок к награде.

В сфере отношений и отношений с другими я думал, что в этой сфере самое главное, что требовалось от людей — это понимание, это понимание того, что все было не зря.

Только за прошлый год нам удалось объединить более 60 таких уникальных команд. Итого они представляют общество из более 650,000 работников. Среди лучших решений, которые наши партнеры воплотили за прошлый год, я обращаю внимание на несколько, которые вы можете начать внедрять уже сегодня.

Стройте политику в отношении ветеранов, людей, которые являются носителями опыта службы, боевых действий во время войны, а не только собственными мобилизованными работниками.

Часто компании, с которыми мы работаем, ставят целью поддержать мобилизованных коллег, а в дальнейшем помочь вернуться именно им к работе в команде.

Многие наши партнеры продлевают выплаты мобилизованным работникам, сохраняют за ними доступ к корпоративному медицинскому страхованию, большинство — оказывают помощь с закупкой снаряжения непосредственно для работников или их подразделений. Это достойная позиция во время войны.

Здесь лучше написать: в частности, мы зафиксировали такие и схожие практики в Фармак, Биосфера, Ощадбанк, Carlsberg, Ciklum, EPAM и SoftServe.

Однако, не стоит возлагать эту поддержку на ветеранов ожидания, или, что хуже, обязанность вернуться к работе именно в вашей команде. В реальности более 60% ветеранов АТО/ООС меняли работу после службы. И хотя мы, конечно, не можем предсказать будущее, эти данные совпадают с результатами опросов в других странах.

Ветераны могут выбрать не возвращаться в вашу команду после службы, изменить сферу, регион или уйти от вас через несколько лет после возвращения. И это ок. Одни ветераны уйдут от вас, но им на смену придут другие. Через несколько лет в Украине сложно будет отыскать команду, среди которой нет ветерана.

Ваши системные усилия по поддержке воинов и ветеранов не будут напрасны. Они станут залогом репутации вашей компании в этой среде. Ни один канал коммуникации не работает лучше с Ветеранами, чем отзывы их собратьев.

Ветераны, которые уже работают с вами — ваша лучшая поддержка при разработке программ для мобилизованных и уволенных со службы коллег.

Никто не расскажет вам о работе внутри вашей компании лучше ваших собственных коллег. Существует множество различных рабочих сред, каждая из которых имеет собственные вызовы для ветеранов.

Выслушайте историю тех, кто знает ваши процессы изнутри, задайте им уместные вопросы и заручитесь их поддержкой. Мы можем помочь вам построить процесс, но наполнить его смыслом лучше всего смогут ветераны из ваших команд.

Так, например, в компании Аврора запустили программу наставничества, где опытный коллега-ветеран оказывает поддержку новому работнику-ветерану. Отдел развития талантов создал программу, в рамках которой воинам помогают развивать навыки и компетенции, “перевести” военный опыт на требования корпоративной сферы и развивать карьеру.

Относитесь к ветеранам с уважением и достоинством, как к людям

Героизация и восхваление имеют обратную сторону. То, что помогает нам сегодня поддерживать боевой дух и веру в несокрушимое войско, уже завтра бессознательно предоставит нам право оценивать ветеранов и относиться к ним иначе, чем к другим. Когда мы выделяем людей в отдельную группу, мы наделяем себя разрешением спрашивать больше, оценивать больше, лезть в личное.

Мне позволяют быть на работе собой, со своими кринжевыми историями или песнями, или пением. Но и то, что я ветеран не делает из меня какого-нибудь идола и когда я перегибаю, то мне об этом говорят и это дает очень классное чувство реальности и потребности.

Не стоит спрашивать у ветеранов того, что бы вы не спросили у другого незнакомца на собеседовании к вашей компании или в другом разговоре. Не следует мерить их в отношении других стандартов в работе, чем принято в вашей компании.

Больше об этом – в онлайн-курсе.

Позаботьтесь о семье воина

Возлюбленные воинов проходят собственный непростой путь* и нуждаются в поддержке и заботе на разных его этапах. Заботясь о семьях военных во время и после службы, мы заботимся и о самих военных, которые избрали нашу коллективную безопасность свыше благосостояния собственных семей.

Среди ваших работников также могут быть ожидающие, даже если военный не работал с вами. Обратите внимание на них тоже.

*Подробнее читайте в исследовании Путь любимой воина.

Моя жизнь связана с тем, что я ожидаю того грёбаного сообщения, что у него все ок.

От простой идентификации до объединения по совместному опыту, гибкости в отпусках на время непредсказуемых визитов военных домой или невозможно запланированных ранений к более серьезным программам корпоративной заботы — поощряем вас развивать поддержку для любимых, детей, матерей и родителей украинских воинов уже сегодня.

Заботясь о семьях погибших воинов, мы также отдаем наивысшее уважение их жизненному пути и поступку.

Новая Почта для семей мобилизованных сотрудников и ветеранов организует сессии с психологами (в том числе — детскими, семейными, специалистами по травмам).

Юрист компании предоставляет бесплатные консультации. Компания привлекается при поиске без вести пропавших воинов и попавших в плен, оплачивает услуги внешних агентств, специализирующихся на этих вопросах.

Компания обеспечивает разовой выплатой семьи, которые потеряли на войне защитника или защитницу и ежемесячно поддерживают детей погибших воинов, до достижения ими совершеннолетия, а также предоставляют гранты на обучение.

Почитайте память о погибших воинах

Каждый день украинские воины отдают жизнь за нашу независимость. Те, с кем мы делили утренний кофе до первой встречи, спорили о работе нового продукта, пропускали дедлайны и каждый день пересекались на кухне. Те, кого всегда не будет хватать именно вашей команде. Без них мы все уже не будем такими же, как были.

Берегите ту уникальную, живую память о ваших личных героях, погибших. Помогите своим командам признать потерю и научиться жить дальше с памятью о ней.

Компания Starlight Media разрабатывает подход к поддержке семей погибших коллег, в частности через психологическую поддержку, образовательные возможности для детей. Однако важнейшим команда определяет запечатлеть почет для всех поколений работников через публикации на внутренних и внешних площадках в диджитале, созданием отдельных сюжетов в память о погибших коллегах.

Стройте связь

Работодатели — часть большого сообщества, которое ждет ветеранов дома.

Помните, что трудоустройство Ветеранов — это не благотворительная программа вашей компании. Это возможность не упустить талантливого коллегу из-за необдуманных препятствий и барьеров.

Вы не можете и не должны обеспечить всю возможную поддержку ветеранам на их пути. Делайте то, что логично для вашей компании. Ваша роль — не распределить блага. Ваша роль — предоставить достойную цель и убедиться, что ветераны имеют равные возможности внутри компании.

Любая работа — это, прежде всего, общество людей, объединенных общим трудом. Труд, который обеспечивает их жизнь, а в лучшем случае также помогает служить собственному чувству призвания. Ветераны живут свою жизнь и идут своим путем самостоятельно, но они не идут наедине. Ваша роль важна. Благодарю вас за нее.

Раньше мы рассказывали, как приобщиться к сбору на теплую одежду для военных.

Главное фото: Veteran Hub

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