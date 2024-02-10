Твоя робота
Ексклюзив

Як компаніям готуватися до повернення ветеранів. Розповідає Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Лютого 2024, 13:29
Як компаніям готуватися до повернення ветеранів. Розповідає Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub

Ексклюзиви
Як жінці з дитиною розпочати нові стосунки: на що звертати увагу
“З дитиною нікому не потрібна”: чому цей стереотип застарів та як жінці побудувати нові стосунки
Як компаніям готуватися до повернення ветеранів. Розповідає Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub
У дитини точно все добре? “Червоні прапорці” поведінки, за яких потрібна психологічна допомога
Зрадники України
Зрадники України: що мотивує російських завербованих агентів допомагати ворогу та як працює СБУ над їх викриттям
Як компаніям готуватися до повернення ветеранів. Розповідає Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub
Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки
Дивитись більше

Більше новин
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Як зупинити танення льодовиків: учені пропонують збудувати морську завісу
Зупинити танення льодовиків: учені придумали нестандартний метод для розв’язання проблеми
Як штучний інтелект і гаджети впливають на розвиток дітей
Деградують чи прогресують? Як гаджети та інтернет впливають на розвиток дітей
Як жінці з дитиною розпочати нові стосунки: на що звертати увагу
“З дитиною нікому не потрібна”: чому цей стереотип застарів та як жінці побудувати нові стосунки
Дивитись більше

Матеріали по темі

Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
прокрастинація
Що ховається за прокрастинацією: як розпізнати неочевидні підказки самим собі
Обстріл Харкова
Згоріли живцем маленькі діти! Росіяни атакували дронами Харків — що відомо про наслідки
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Відео
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося

Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Обстріл Харкова
Читати далі
Згоріли живцем маленькі діти! Росіяни атакували дронами Харків — що відомо про наслідки
вступні іспити на магістратуру
Читати далі
Шлях до магістратури: МОН затвердило графік вступних іспитів у 2024 році

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь