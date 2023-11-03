Україна

Після полону та обстрілів не лишається нічого! Збір на теплий одяг та взуття для військовослужбовиць

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Листопада 2023, 07:00

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