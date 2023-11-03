Після полону та обстрілів не лишається нічого! Збір на теплий одяг та взуття для військовослужбовиць

Співзасновниця ГО Землячки Ксенія Драганюк розповіла Вадиму Карп’яку про зимовий збір для захисниць на передовій Почуй військову. Військовослужбовицям потрібне тепле взуття за розміром, теплий одяг, полегшені бронежилети та багато іншого, адже на передку буває настільки холодно, що навіть олія замерзає.

Збір Почуй військову: 100 млн на теплий одяг та взуття

Землячкам вдалося поїхати на передову та почути найбільші потреби військових. Звідси й виникла назва збору. Ксенія Драганюк каже, наші захисниці щиро говорять — необхідна тепла та якісна форма, термобілизна, взуття та шоломи.

Крім цього ще спальники та каремати. Бо на фронті комфортний сон недоступний. Холодно навіть у приміщеннях, тому потрібно забезпечити військових базовими потребами.

Зараз також дивляться

Ми такий острівець у цивільному житті, куди захисниці з передової можуть написати за будь-якою потребою. Ми закриваємо індивідуальні запити.

Сума збору чимала — це 100 млн грн. До співпраці запрошують українські бренди та компанії, а також налагоджують співпрацю з іноземними партнерами. Базовий комплект для одної захисниці — 50 тис. грн. Сума збору зможе покрити потреби двох тисяч військовослужбовиць.

Долучитися до збору можна за цими реквізитами:

5457082222685591 (Драганюк К.)

PayPal: zemlyachky@gmail.com

Посилання на монобанку

Є і ті захисниці, які повертаються з полону. Їм потрібно повністю поновити список амуніції та форми. Є ті, які потрапили під обстріл, і все згоріло.

На сьогодні на передовій близько 8 тис. жінок. А всього в українському війську — близько 60,5 тис. жінок.

Збір триватиме до закриття потреб. Нині вдалося зібрати понад 2 млн грн. Якість амуніції та спорядження забезпечує виживання, каже Ксенія. Держава у процесі тестування жіночої зимової форми, але видавати її, найімовірніше, почнуть не цього сезону.

Раніше ми розповідали, як можна допомогти нашим аеророзвідникам.

Фото: 22 ОМБр

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.