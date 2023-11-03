После плена и обстрелов ничего не остается! Сбор на теплую одежду и обувь для женщин-военнослужащих

Соучредительница ОО Землячки Ксения Драганюк рассказала Вадиму Карпьяку о зимнем сборе для защитниц на передовой Почуй військову. Военнослужащим нужна тёплая обувь по размеру, теплая одежда, облегченные бронежилеты и многое другое, ведь на передке бывает настолько холодно, что даже растительное масло замерзает.

Сбор Почуй військову: 100 млн на теплую одежду и обувь

Землячкам удалось поехать на передовую и услышать наибольшие потребности военных. Отсюда и возникло название сбора. Ксения Драганюк говорит, наши защитницы откровенно говорят — нужна теплая и качественная форма, термобелье, обувь и шлемы.

Кроме этого еще спальники и карематы. Потому что на фронте комфортный сон недоступен. Холодно даже в помещениях, поэтому нужно обеспечить военных базовыми потребностями.

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Мы такой островок в гражданской жизни, куда защитницы с передовой могут написать по любой необходимости. Мы закрываем индивидуальные запросы.

Сумма сбора немалая — это 100 млн грн. К сотрудничеству приглашают украинские бренды и компании, а также иностранных партнеров. Базовый комплект для одной защитницы — 50 тыс. грн. Сумма сбора сможет покрыть нужды двух тысяч военнослужащих.

Присоединиться к сбору можно по этим реквизитам:

5457082222685591 (Драганюк К.)

PayPal: zemlyachky@gmail.com

Ссылка на монобанку

Есть и те защитницы, которые возвращаются из плена. Им нужно полностью обновить список амуниции и формы. Есть те, кто попал под обстрел, и все сгорело.

На сегодня на передовой около 8 тыс. женщин. А всего в украинском войске около 60,5 тыс. женщин.

Сбор будет продолжаться до закрытия потребностей. Сейчас удалось собрать более 2 млн грн. Качество амуниции и снаряжения обеспечивает выживаемость, говорит Ксения. Государство в процессе тестирования женской зимней формы, но выдавать ее, вероятнее всего, начнут не в этом сезоне.

Раньше мы рассказывали, как можно помочь нашим аэроразведчикам.

Фото: 22 ОМБр

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