Готовы платить до 50 тыс. злотых: какую работу предлагают украинцам в Польше и в каких городах

До полномасштабной войны достаточно большая часть украинцев выезжала на заработки за границу, чтобы побыстрее заработать большие средства. Чаще они устраивались на работу в Польше.

А с началом полномасштабного вторжения более 11 млн. украинских беженцев отправились в поисках убежища в эту соседнюю страну.

Теперь украинцы, официально трудоустроенные в Польше, будут получать зарплаты несколько больше. Что изменится и для кого именно — рассказываем в материале.

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Повышение зарплат в Польше

1 июля в Польше произошло второе за последний год повышение уровня минимальной оплаты труда.

Это означает, что минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев в Польше также выросли.

Известно, что теперь минимальная зарплата выросла на 110 злотых брутто (почти на 1 тыс. грн) и составляет до 3600 злотых брутто (ориентировочно 2783 злотых нетто — примерно 25,3 тыс. грн) для работающих по трудовому договору.

Следует заметить, что оплата в злотых брутто — это зарплата, умноженная на коэффициент 0,7. То есть нетто — это те деньги, которые ты получаешь после налогообложения.

После поднятия уровня минимальной зарплаты для официально трудоустроенных, оплата за час теперь составляет 23,50 злотого брутто (210 грн).

В месяц это соответственно от 4700 до 5875 злотых в зависимости от количества отработанных часов, — сообщают в Миграционной платформе EWL.

В 2024 году снова ожидается двойное повышение минимальной заработной платы в Польше.

Первоначально размер минималки вырастет в январе до 4242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс.грн) и 27,70 злотого брутто почасово (249 грн). Далее повышение зарплат планируют в июле 2024 года — до 4300 злотых брутто (около 39 тыс.грн) и 28,10 злотого брутто почасово (253 грн).

Какую работу предлагают украинцам в Польше

Больше всего вакансий для украинцев, не знающих польского языка, предлагают в логистической сфере. Туда также могут идти работать те, кто до этого не имел опыта работы.

Возможность работать перевозчиком, упаковщиком посылок на складах одежды или продуктов есть на всей территории Польши. Больше всего их в:

Вроцлаве;

Гданьске;

Познани;

Варшаве.

Также есть возможность работать на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности — упаковывать яйца, изготовлять сосиски или производить мясную продукцию.

Больше всего такую работу предлагают в Великопольском воеводстве. В Поморском регионе в Гданьске есть вакансии на предприятиях рыбной промышленности.

Во Вроцлаве и Катовице украинцам предлагается работать на машиностроительных предприятиях.

Наибольший голод кадров в Польше сейчас среди рекрутеров — профессионалов, которые будут искать и привлекать людей на работу.

Директор департамента рекрутации Миграционной платформы Марьяна Семенюк отмечает, что это работа с возможностью работать онлайн как в Польше, так и в Украине. Оплата за такую работу может быть разной: от 1 тыс. до 50 тыс. злотых (от 9 тыс. до 453 тыс. грн).

— Кадровые агентства готовы тратить средства на обучение рекрутеров и предлагают всяческие бонусы. Все из-за того, что у польских предприятий есть заказы, а рабочих рук не хватает из-за недостатка мужчин и миграции украинцев в другие страны Европы, где они тоже имеют упрощенный доступ к рынку труда, — рассказывает Марьяна Семенюк.

Как получить рабочую визу в Польшу и для этого нужно, мы писали в нашем другом материале.

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