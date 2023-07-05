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Готовы платить до 50 тыс. злотых: какую работу предлагают украинцам в Польше и в каких городах

Виктория Мельник, редактор сайта 05 июля 2023, 09:00
Работа в Польше
Фото: Pexels

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