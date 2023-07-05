Готові платити до 50 тис. злотих: яку роботу пропонують українцям у Польщі та в яких містах

До повномасштабної війни досить велика частина українців виїздила на заробітки за кордон, аби швидше заробити більші кошти. Найчастіше вони влаштовувалися на роботу у Польщі.

А з початком повномасштабного вторгнення понад 11 млн українських біженців вирушили у пошуках захисту до у цю сусідню країну.

Тепер українці, що офіційно працевлаштовані у Польщі, отримуватимуть більші зарплати. Що зміниться та для кого саме — розповідаємо у матеріалі.

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Підвищення зарплати у Польщі

1 липня у Польщі відбулося друге за останній рік підвищення рівня мінімальної оплати праці.

Це означає, що мінімальні оклади та погодинні ставки для українців у Польщі також зросли.

Відомо, що тепер мінімальна зарплата зросла на 110 злотих брутто (майже на 1 тис. грн) і становить до 3 600 злотих брутто (орієнтовно 2783 злотих нетто — приблизно 25,3 тис. грн) для тих, хто працює за трудовим договором.

Варто зауважити, що оплата у злотих брутто — це зарплата, помножена на коефіцієнт 0,7. Тобто нетто — це ті гроші, які ти отримуєш після оподаткування.

Після підняття рівня мінімальної зарплатні для офіційно працевлаштованих, оплата за годину тепер становить 23,50 злотих брутто (210 грн).

У місяць це відповідно — від 4700 до 5875 злотих, залежно від кількості відпрацьованих годин, — повідомляють у Міграційній платформі EWL.

У 2024 році знову очікується подвійне підвищення мінімальної заробітної плати у Польщі.

Спочатку розмір мінімалки зросте у січні до 4242 злотих брутто за трудовим договором (38,5 тис. грн) і 27,70 злотих брутто погодинно (249 грн). Далі підвищення зарплат планують у липні 2024 року — до 4300 злотих брутто (майже 39 тис. грн) і 28,10 злотих брутто погодинно (253 грн).

Яку роботу пропонують українцям у Польщі

Найбільше вакансій для українців, що не знають польської мови, пропонують у логістичній сфері. Туди також можуть йти працювати ті, хто до того не мав досвіду роботи.

Можливість працювати перевізником, пакувальником посилок на складах одягу чи продуктів є на всій території Польщі. Найбільше їх у:

Вроцлаві;

Ґданську;

Познані;

Варшаві.

Також є можливість працювати на підприємствах харчової та переробної промисловості — пакувати яйця, виготовляти сосиски чи виробляти м’ясну продукцію.

Найбільше таку роботу пропонують у Великопольському воєводстві. У Поморському регіоні в Ґданську також є вакансії на підприємствах рибної промисловості.

У Вроцлаві та Катовіце українцям пропонують працювати на машинобудівних підприємствах.

Найбільший голод кадрів у Польщі нині серед рекрутерів — професіоналів, які шукатимуть та залучатимуть людей на роботу.

Директорка департаменту рекрутації Міграційної платформи Мар’яна Семенюк зазначає, що це робота з можливістю працювати онлайн як у Польщі, так і в Україні. Оплата за таку роботу може бути геть різною: від 1 тис. до 50 тис. злотих (від 9 тис. до 453 тис. грн).

— Кадрові агенції готові витрачати кошти на навчання рекрутерів і пропонують усілякі бонуси. Усе через те, що польські підприємства мають замовлення, а робочих рук не вистачає через брак чоловіків і міграцію українців до інших країн Європи, де вони теж мають спрощений доступ до ринку праці, — розповідає Мар’яна Семенюк.

Як отримати робочу візу у Польщу та що для цього потрібно, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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