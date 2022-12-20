И даже во время блэкаута: как обустроить рабочее пространство с интернетом и связью

После последних ракетных атак России на критическую инфраструктуру Украины наблюдаются проблемы с электроснабжением у многих потребителей. Но работа и учеба нуждаются во внимании, времени и интернете. Как обустроить рабочее место во время блэкаута, читай в нашем материале.

Как обустроить рабочее место во время блэкаута

Чтобы организовать свое рабочее место и быть автономным(-ой) даже во время блэкаута, нужно сделать несколько несложных шагов. О них рассказало издание Meta.

Ты можешь приобрести зарядную станцию. Она небольшая, но покрывает все бытовые нужды. Такие станции обычно не имеют розетки, поэтому проверь разъемы перед покупкой.

Сейчас также смотрят

Если нужную тебе технику нельзя зарядить станцией, попробуй сделать это инвертором. Это такой преобразователь шума, который способен подпитывать девайсы.

В твоем доме свет выключают всего на несколько часов? Тогда ты можешь использовать источник бесперебойного питания. Он будет заряжать нужные устройства с помощью имеющихся аккумуляторов.

Если все же требуется генератор, можно поискать бюджетный вариант или арендовать дом, где он есть. Это будет дороже, но и здесь можно сэкономить. К примеру, обустроить себе рабочее место в гараже, где будет стоять генератор.

Как обеспечить доступ в сеть во время блэкаута

Доступ в интернет можно обеспечить тремя путями:

Стационарный интернет. Мобильный. Спутниковый.

Чаще всего вместе с электричеством исчезает и интернет, ведь мощностей операторов редко хватает более чем на четыре часа. Если интернет у тебя проведен с помощью оптоволокна, то нужно запитать роутер, и ты на связи.

Запитать роутер можно с помощью бесперебойника или павербанка. Если интернет подключен у тебя через другой вид кабеля, стоит обсудить с провайдером, как можно получать доступ в сеть даже без электричества.

Мобильный интернет можно раздавать с телефона или модема, работающего на SIM-карте. Но в таком случае нужна стабильная связь. Этот вариант самый дешевый, но и имеет больше всего минусов.

Вариант использования спутникового интернета является самым дорогим и лучшим одновременно. Заказать оборудование Starlink с доставкой обойдется минимум в $600, а ежемесячная плата составляет $75.

Спутниковый интернет имеет свои минусы: его необходимо устанавливать на открытой местности. Нельзя делать это на балконе или подоконнике. Кабель, который идет в комплекте, длиной всего 22 м. Рассчитывай на это, если будешь заказывать.

Если все варианты для тебя дорогие, остается коворкинг. Это работа в специально созданных офисах с интернетом. Ты можешь арендовать место на месяц или покупать посещения каждый раз. Кстати, мы рассказывали о коворкингах Киева.

Ранее мы рассказывали, что такое оптоволоконный интернет и как его подключить.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!